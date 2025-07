Medalla d'or per a una selecció de clar color terrassenc

La selecció espanyola masculina ha guanyat la seva quarta medalla d'or en un Mundial després de vèncer a la final a Hongria per 15 a 13. Els de David Martín han resolt l'encontre a favor seu en un quart en què han sigut superiors als seus adversaris i amb una gran efectivitat atacant. Els dos egarencs de l'equip Bernat Sanahuja i Álvaro Granados, han col·laborat amb cinc gols cadascun.

Després d'un parell d'atacs de cada equip sense encert, el terrassenc Bernat Sanahuja ha estrenat el marcador amb un potent tir creuat. Poc després, i aprofitant un refús defensiu, Sanahuja ha tornat a superar al porter hongarès, situant el 2 a 0 en el lluminós. Hongria ha retallat distàncies, després d'una jugada molt elaborada, però ha tornat a marcar el jugador egarenc, en una acció pel cantó dret de l'atac de la selecció espanyola. De nou ha escurçat distàncies el conjunt hongarès, amb una potent rematada. Uns instants més tard, ha arribat el 3 a 3, en un altre llançament contundent d'Hongria.

L'altre terrassenc del combinat masculí, Álvaro Granados, s'ha apuntat a la festa anotadora i, amb un tir imparable, ha aconseguit el 4 a 3. Però l'equip hongarès, en la següent acció, ha igualat el resultat una altra vegada. Granados ha tornat a aparèixer i, amb un altre llançament molt fort, ha situat el 5 a 4 en el marcador. A dos segons per a la conclusió del primer quart, i després d'un possible gol no concedit als de David Martín, Hongria ha tornat a equilibrar el resultat amb el 5 a 5.

El segon quart ha començat amb les defenses més atentes i evitant qualsevol sorpresa durant tres minuts, fins que Sanahuja ha tornat a convertir un bon tir i ha establert el 6 a 5 en el lluminós. La bona defensa dels de Martín ha evitat que els hongaresos poguessin igualar. Alberto Munárriz, amb una bona rematada, ha recuperat la mínima avantatge del combinat espanyol amb el 7 a 6. Abans del final d'aquest segon període, Roger Tahull ha pogut marcar, però el seu tir ha anat al travesser de la porteria d'Hongria.

No ha començat gens bé el tercer quart per als interessos de la selecció masculina. Hongria ha empatat a tres segons per al final de la seva possessió i, més tard, ha arribat el 7 a 8 en una acció en què els hongaresos s'han aprofitat de diversos refusos de la defensa espanyola. Era la primera vegada que els hongaresos anaven per davant en el marcador. Per acabar-ho d'adobar, Hongria ha aconseguit el 7 a 9. Granados ha pogut fer el 8 a 9, si bé la reacció del rival ha sigut contundent, amb el 8 a 10. Felipe Perrone ha aconseguit el novè dels de Martín en uns minuts en què les defenses s'han mostrat molt més agressives.

L'entrada de la selecció espanyola al darrer quart ha sigut fulminant i, amb gols de Sanahuja i Granados, ha capgirat el marcador. Hongria, no obstant això, ha igualat el resultat amb l'empat a 11 gols. Munárriz ha tornat a marcar, assolint el 12 a 11 per als de Martín. Granados, molt inspirat en aquest últim període, ha obtingut el 13 a 11 a 4 minuts i 27 segons per a la conclusió. Unai Biel, a poc més de tres minuts per acabar, ha assolit el 14 a 11. Hongria ha fet el 14 a 12 a menys d'un minut per acabar la final. Perrone ha sentenciat i, tot i que els hongaresos han marcat el 15 a 13, la medalla d'or ja no s'ha escapat..