El TNT obté la majoria d'edat obrint-se encara més a la ciutat

Per enllaçar l'oportunitat del símbol triat per a enguany i la vocació d'estendre el festival al gran públic, Marion Betriu, directora del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT), ha utilitzat una frase del llibre "Claros del bosque", de l'escriptora i filòsofa María Zambrano: allà, en la clariana d'un bosc, no se cerca l'arc de Sant Martí; l'arc de Sant Martí, simplement, apareix davant els nostres ulls. És alguna cosa semblant a aquesta imatge el que pretenen els organitzadors d'un esdeveniment que enguany arriba a la majoria d'edat i que convertirà de nou Terrassa en el centre nacional de l'avantguarda artística i els nous formats culturals. El TNT se celebrarà durant tres dies, del 2 al 4 d'octubre, amb 19 propostes, i enguany ve amb un arc de Sant Martí sota el braç, i amb diverses novetats. Una d'elles: la plaça Didó es tancarà per acollir una jornada dedicada al públic familiar.

Marion Betriu i Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, han presentat aquest divendres el TNT al Teatre Principal. A "Claros del bosque", Zambrano explora la relació entre filosofia i poesia, fent ús del concepte de la clariana com un àmbit de revelació i coneixement primigeni. La imatge de l'arc de Sant Martí que esdevé aquest any protagonista del cartell del TNT és una de les aportades per diverses persones a l'organització del festival amb aquest efecte òptic com a element principal. En paraules de Betriu, l'arc és símbol alhora que fenomen òptic "que invoca la bellesa en ple desordre" i apareix quan apareix, "a vegades en plena tempesta, de manera imprevista".

El festival proposa 19 peces en una dotzena d’espais, amb set estrenes, “amb un increment de l’oferta gratuïta i d’activitats en l’espai públic”, segons Betriu. Ja se sap: “La idea és que et trobis el TNT al carrer com si et trobessis l’arc de Sant Martí”. Per als espectacles de pagament, les entrades fluctuen dels 4 als 15 euros, amb un abonament de 45 euros per a cinc espectacles. “Fragilitat i potència: el TNT 2025 arriba a l’octubre amb una programació marcada per la resistència crítica”, diu la presentació del programa, que conté 19 propostes, entre les quals set estrenes i tres propostes internacionals. Totes volen ser “una invitació a la resistència optimista i a la recuperació de la sensibilitat en temps incerts”

“En el nostre afany de proposar un TNT KIDS estimulant, acollidor i divers, aquest any totes les activitats seran gratuïtes, a la plaça Didó”, afirma la directora del festival. Aquest apartat del TNT està dirigit “a un públic molt ampli: criatures, joves, adolescents, persones adultes i, en general, totes aquelles amb ganes de divertir-se, de moure’s i de ballar”. Aquesta és una de les principals incorporacions d’un TNT que, qui ho havia de dir, arriba a la majoria d’edat, com ha destacat el regidor Joan Salvador.

El tinent d’alcalde ha qualificat el festival d’esdeveniment “de primer ordre que situa Terrasa en l’epicentre de l'avantguarda, amb les propostes més innovadores”. El temps s’atura en una illa “on tot és possible “ gràcies a un festival que esdevé “una eina molt potent per promocionar Terrassa”. El TNT d’enguany “reforça encara més els vincles amb equipaments i espai públic, també amb residències que generen el fet de mantenir el nexe durant tot l’any”. Del 2 al 4 d’octubre, la ciutat tornarà a ser referent avantguardista amb propostes “crítiques, compromeses i a vegades provocadores, que tornaran a remoure consciències i buscar nous camins”. Terrassa serà “un espai de celebració” amb espectacles “que superen l’àmbit escènic” i que, en molts casos, viatgen després pel món.

Dijous, 2 d’octubre

-16.30 hores. Espectacle: "Fasting Girls", de Marta Azparren, a la Casa de la Música. Performance sobre una de les moltes artistes de la fam que, entre el segle XIX i el XX, van fer del dejuni voluntari un espectacle.

-De 17 a 21 hores. "Sirenes i Robots", de Tarta Relena i l'oceanògraf Joan Llort, a la Sala Cúpula del Teatre Principal. Instal·lació sonora que tradueix al registre musical i vocal les dades de la temperatura de la Mediterrània.

-18 hores. "P.O.V.", de Núria Guiu, a l’Ateneu Candela. Performance sobre l’efecte de les imatges en la nostra subjectivitat.

-19.30 hores. “No ser ni la sombra de lo que se fue”, de Maria Jerez, al Teatre Alegria. Performance de recerca sobre la no visió, la foscor, la indefinició i l’absència.

-21.30 hores. “Les chevaliers. Capítol 2”, de Los Detectives, al Teatre Alegria. Reflexió sobre la barreja dels llibres de cavalleries amb el món actual.

Divendres, 2 d’octubre

-16 hores. “Mamarratxa Attack”, de Julia Irango, a LaFACT. Espectacle trencador sobre les convencions culturals. “La mamarratxa no parla; només es comunica a través de les coples”.

-16 hores. “No ser ni la sombra de lo que se fue”.

-De 17 a 21 hores. “Sirenes i Robots”.

-17.30 hores. “La fuerza de la gravedad”, de Martín Flores, a Tub d’Assaig. Obra teatral sense concessions sobre l’amistat.

-18.45. “Fasting girls”, de Marta Azparren.

-18.45, “Ser Pastora”, de Laura Morales, al CCA El Corralito. Creació sobre la natura i la ciutat que transforma el públic en el ramat de la Laura.

-19.30. “Down”, de Mélissa Guex. a la Casa Alegre de Sagrera. Espectacle de dansa trepidant a ritme de bateria.

-20.30. “Fogonazo”, de Serrucho. Teatre Alegria. Espectacle de titelles que convida a reflexionar sobre la inundació d’imatges en l’actualitat.

-20.30 i 22.30. “Incendis”, de la companyia Ça Marche, al parc de Vallparadís. Espectacular instal·lació que simula un gran incendi forestal.

-23.30 hores. DJ a la plaça de Maragall.

Dissabte, 4 d’octubre

-11 a 13 hores. “Un món de cartró”, de Crea Moviment.TNT Kids. Plaça Didó. Joc col·lectiu.

-11 a 14 hores. “Sirenes i Robots”. Teatre Principal.

-12 hores. “Mamarratxa Attack”.

-12 hores. “Shrek, kebabs i la caiguda de Iugoslàvia”, d’Eduard Olesti. CC El Corralito. Conferència “academicofestiva”.

-13 hores. Concert-vermut amb Tronco. TNT KIDS. Plaça Didó.

-17 a 21 hores. “Sirenes i robots”.

-17 hores. “Si fuera una película”, de Macarena Recuerda. ESCAC Plató. Concert d’objectes, collage sonor, “exercici d’imaginació i de percepció que fa desaparèixer la imatge”.

-17 hores. “Shrek, kebabs i la caiguda de Iugoslàvia”.

-18 hores. “Afònics Anònims”, de Mar Garcia i Javi Soler. Plaça Didó. TNT KIDS. Espectacle amb format de concert, concurs i karaoke.

–18.15 hores. “Bell end”, de Mathilde Invernon. ESCAC Plató. Espectacle sobre la masculinitat tòxica.

-19.45. “Down”, de Mélissa Guex. Plaça Vella.

-20.30. “Extraña alegría”, de Javier Hernando. Teatre Alegria. Conferència performativa per “estimular la curiositat i recuperar els ànims perdus”.

-22.30. “Symphony of horror”, de Sara Manubens. Teatre Principal.Performance amb “perruques, vampirs i transvestisme”.

-00 hores. DJ