La nova etapa de la JET a Copa Catalunya

El primer equip de la Joventut Esportiva de Terrassa (JET), la passada campanya, havia assolit l’ascens a Primera Catalana, però la pròxima temporada militarà a una categoria més. El conjunt terrassenc jugarà a Copa Catalunya després de fer-se amb la plaça que deixava el SD Espanyol que, a la vegada, es quedava la que tenia el Draft Gramenet a la Super Copa.

Xavi Comas, president del club egarenc admet que “ens agrada aconseguir els èxits a la pista”, però es va presentar aquesta oportunitat de pujar una categoria més de la qual els pertocava de cara a la temporada 2025-2026 i ho van aprofitar. Ha sigut una operació “econòmicament viable”, afegeix Comas. De fet, les jugadores que s’havien fitxat pensant a afrontar la lliga de Primera Catalana ja tenien “un perfil” de Copa Catalunya i, per tant, des de l’entitat es considera que és una plaça que “podem defensar i no perdre-la l’any que ve”. El primer equip continuarà amb el suport del mateix patrocinador, l’institut dental Odontomed.

David Garrido continua per segona temporada consecutiva al capdavant de la direcció tècnica del club. Hi ha relleu a la banqueta del primer equip i no continuarà Pep Abasolo, l’entrenador de l’ascens. El seu lloc l’ocuparà Toni Aragón, que ha passat per diversos equips i ara estava al CB Mollet. També hi ha canvis pel que fa a la plantilla de l’Odontomed JET.

Continuen respecte a la passada campanya les jugadores Laia Alonso, Laura Tamayo, Alba Cid, Ainhoa Farré, Marta Puig i Marta Torrens. Són novetat Mireia Comas, base que prové de l’Olesa, Carla Olmo, escolta que també jugava a l’Olesa, Clàudia Garrido, escolta que estava jugant als Estats Units, en concret al Spring Hill College d’alabama, Lucía Tarrasa, una ala-pívot del Manresa, la base Alba Molas, i l’aler del Cerdanyola Naroa Samper.

Primer objectiu

Garrido comenta que, el primer objectiu inicial era mantenir la categoria, però pel perfil més alt de jugadores que configuraran una plantilla que ja està tancada, considera que pot estar lluitant “de mitja taula cap amunt”. El director tècnic de la Joventut Esportiva de Terrassa creu que la barreja de joventut de les jugadores que hi havia més l’aportació de les més experimentades, es pot fer una bona temporada.

Hi ha ambició en el club i, després de consolidar-se a Copa Catalunya, pujar a Super Copa seria el següent pas. Per a la temporada que ve, l’entitat tornarà a tenir dos equips júniors i aquestes jugadores i les del segon equip, que militarà a Segona Catalana i l’entrenarà David Gómez, s’aniran fent rotacions amb el primer equip. El 18 d’agost començarà la pretemporada de l’Odontomed JET.