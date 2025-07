El Terrassa FC manté els preus per als socis

La campanya de captació de socis del Terrassa FC ja ha començat. El club egarenc, per a aquesta temporada 2025-2026, ha decidit mantenir els mateixos preus respecte a la passada campanya. Serà la segona temporada en què s’estableix una diferència de preu entre les localitats de general i gol nord. La llista de possibilitats per a les persones que vulguin renovar el carnet o que vulguin fer-se socis per primera vegada o tornar a ser-ho, són les mateixes que l’any passat. El club, a través de les seves xarxes socials, ha anunciat que es poden fer les renovacions per als socis antics i també les altes per a les persones que vulguin fer-se socis de forma telemàtica.

Com la temporada anterior, els socis adults a partir de 25 anys hauran de pagar 200 euros per a la localitat de tribuna, 80 euros per a la de general i 50 euros per accedir al gol nord. Continua havent-hi el carnet especial, destinat a jubilats, pensionistes, persones en situació d’atur i joves de 18 a 24 anys. El preu de tribuna és de 150 euros, a general costarà 60 euros i a gol nord 40 euros.

Hi ha un carnet que s’anomena reduït, que està pensat per a joves d’entre els 14 i els 17 anys i també per a totes les persones amb més del 65% de discapacitat, amb un preu de 100 euros a tribuna, 40 euros a general i 25 euros al gol nord. Altres opcions són el que s’ha denominat com a “packs”. El que està dissenyat per al futbol base que té un cost de 150 euros a la localitat de tribuna, 60 euros a general i 40 euros al gol nord. També hi ha l’opció del “pack” familiar, per a un nucli familiar format per dos adults i accés als fills menors d’edat per 250 euros a tribuna, 120 euros a general i 75 euros a gol nord.

Tres del filial

La plantilla del Terrassa FC ja ha iniciat la seva pretemporada a terres de la Garrotxa, a les instal·lacions del Royalverd Training Center, que es troba a la localitat de la Vall d’en Bas. Els jugadors que prepara el tècnic aragonès Víctor Bravo s’exercitaran en aquest equipament i dissabte disputaran el seu primer encontre amistós, contra el FC L’Escala de la Tercera Federació, al camp del Palafrugell. A aquest stage de pretemporada, l’entrenador terrassista s’ha endut a tres jugadors procedents del filial. Es tracta del mitjapunta Raúl Lordan, el pivot Christian Mármol i el porter Arnau Cañizares.