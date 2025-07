Vuit jugadors egarencs a la llista per a l'Eurohockey d'Alemanya

El seleccionador masculí ha fet oficial la llista de jugadors que ha escollit de cara a la celebració de l'Eurohockey del mes d'agost a la localitat alemanya de Mönchengladbach. Max Caldas ha inclòs a vuit jugadors locals per a aquesta cita. El combinat espanyol, després d'una setmana de concentració a les instal·lacions del Júnior FC, tornarà a reunir-se aquest divendres per tal d'afrontar la recta final de la seva preparació per a aquest torneig continental.

A la llista de Caldas hi ha els jugadors terrassencs Marc Vizcaino, del HC Den Bosch; Pepe Cunill, Pol Cabré- Verdiell i Jordi Bonastre, de l'Atlètic; Marc Recasens, del HC Rotterdam; Gerard Clapés, de l'Oranje Rood HC; Marc Miralles, del HC Bloemendaal; i Xavi Gispert, del Canberra Hill.

La resta de seleccionats són Luis Calzado, del RC Polo; Alejandro Alonso i Nicolás Álvarez, del RS Tenis; Álvaro Iglesias i Rafael Revilla, del Club de Campo; Bruno Font, del Júnior FC; Borja Lacalle, de l'Oranje Rood HC; José María Basterra, del Royal Leopold; Joaquín Menini, del HC Rotterdam; i Marc Reyné, del Braxgata.