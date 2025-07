Tres jugadors de Terrassa, al Mundial de Singapur de waterpolo

La ciutat estat de Singapur acollirà des d’aquest divendres i fins al dijous 24 de juliol els Campionats del Món de waterpolo. Tant en la categoria masculina com en la femenina, les 16 millors seleccions del món s’enfrontaran per decidir el nom de les noves seleccions campiones del món.

La selecció masculina compta amb dos waterpolistes terrassencs, els jugadors del CN Atlètic Barceloneta Bernat Sanahuja i Álvaro Granados. També és terrassenc Svilen Piralkov, l’ajudant del seleccionador David Martín. El jugador del CN Terrassa Òscar Blasco, que havia participat en les concentracions prèvies, ha quedat finalment fora de la llista definitiva de 15 jugadors.

Després de la decepció dels Jocs Olímpics de París, l’objectiu del combinat espanyol és pujar al graó més alt del podi. De fet, en les quatre darreres edicions, Espanya ha aconseguit sempre medalla. L’any 2019 es va penjar la plata a Gwangju (Corea del Sud). En la següent edició, l’any 2022 es va proclamar campiona del món a Budapest (Hongria), mentre que en les dues darreres edicions, a Fukuoka 2023 i Doha 2024 es va haver de conformar amb la medalla de bronze.

El combinat que prepara David Martín ha quedat enquadrat al grup “B” amb les seleccions d’Austràlia, Hongria i el Japó. Debutarà a Singapur aquest dissabte a les 16 hores (les 10 del matí a Singapur) davant del combinat japonès. Dilluns a la mateixa hora s’enfrontarà als australians i tancarà la primera fase jugant dimecres a les 20.45 hores davant dels hongaresos.

Només el campió de cada grup es classificarà directament per a la ronda de quarts de final. El dijous es disputarà el “crossover” entre els segons i tercers classificats. El diumenge dia 20 es disputaran els quarts de final, el dimarts dia 22 a les 17.35 i a les 21.35 les semifinals, mentre que la gran final masculina es disputarà el dijous 24, dia en què es tancarà la competició de waterpolo, a les 21.25 hores. Abans, a les 17.35, es jugarà el matx pel bronze.

L'equip femení, a pel segon or

La selecció femenina, per la seva banda, afronta el Mundial com a gran favorita després del títol olímpic assolit a París. Només hi ha una egarenca a la llista de 15 convocades, la jugadora del CN Sabadell Paula Leitón. També hi és la jugadora del CN Terrassa Paula Prats. Destaquen també les absències de les campiones olímpiques Isa Piralkova i Pili Peña. El seleccionador femení, el terrassenc Jordi Valls, afronta el repte de repetir l’or de Barcelona 2013 després del canvi generacional.

L’equip s’estrenarà aquest divendres a les 21 hores contra Sud-àfrica. Diumenge a les 18 hores jugarà amb França i el dimarts dia 15 tancarà la primera fase amb la Gran Bretanya. Igual que en el cas de la competició masculina, el primer de grup es classificarà per als quarts de final del dissabte dia 19 i el segon i el tercer s'ho jugaran en el "crossover". El dilluns 21 es jugaran les semifinals i el dimecres 23 el partit pel bronze i la final, a les 21.35 hores.