Triple podi per a Ferran Paredes al Campionat d'Espanya

El palista terrassenc Ferran Paredes va revalidar el títol de campió d’Espanya de tennis taula a la competició que se celebra al pavelló Siglo XXI de Saragossa fins al 5 de juliol. En la classe 11 de la categoria masculina de discapacitat intel·lectual, Paredes, de només 18 anys, es va proclamar campió d’Espanya en batre a la final el veterà jugador madrileny Eduardo Costa per un resultat de 3 sets a 0. Va adjudicar-se el primer set per 11 a 8 i els dos següents per avantatge: 13-11 i 14-12.
No va ser l’única medalla aconseguida en aquesta competició pel terrassenc, que pertany al Real Club Tenis de Mesa de Linares. Es va proclamar també subcampió d’Espanya, formant parella amb el jugador de Granada David Gil. Així mateix, Paredes es va proclamar també subcampió d’Espanya per equips.
Recentment, en la competició de vàlids, Paredes ha aconseguit l’ascens a la Divisió d’Honor amb el seu actual equip, el Tecnigen Linares. Es tracta de la segona categoria en importància del tennis taula espanyol.
En la categoria juvenil de vàlids, Paredes competirà la setmana vinent a Saragossa amb el clar objectiu d’”arribar el més lluny possible”.
Futur internacional
Els excel·lents resultats que està obtenint Ferran Paredes amb només 18 anys podria obrir-li ben aviat la porta de la selecció espanyola de tennis taula per competir en la modalitat adaptada. Paredes, que va començar a jugar amb 6 anys, té una discapacitat del 33%. Li van diagnosticar TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat).