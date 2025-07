Un cap de setmana de hockey i germanor

El CD Terrassa va celebrar entre el divendres i el diumenge passats la vint-i-quatrena edició del Torneig Europeu d’Escoles de Hockey (TEEH). La competició va ser tot un èxit tant en l’àmbit esportiu com en l’organitzatiu, consolidant l’esdeveniment com una de les cites més rellevants del calendari europeu en l’àmbit del hockey base.

L’edició d’enguany va aplegar un total de 842 participants de fins a 16 anys a les instal·lacions de les Pedritxes. Hi van prendre part 77 equips, pertanyents a 21 clubs catalans, espanyols i europeus. En total, es van disputar 224 partits al llarg de tres jornades de competició. Els joves jugadors i jugadores van aprofitar la competició per estrènyer vincles i conèixer altres cultures, en un marc de convivència i intercanvi cultural.

L’esdeveniment, que ha esdevingut ja un referent europeu en la promoció del hockey formatiu i dels valors esportius, va comptar amb el suport de 204 voluntaris del CD Terrassa. De fet, el voluntariat és una peça clau per garantir en tot moment l’organització i el bon desenvolupament d’un torneig d’aquestes dimensions. Sense la seva implicació i compromís, el torneig no hauria estat possible. També hi van tenir una participació destacada els ajuntaments de Terrassa i Matadepera.

Pel que fa al suport institucional, cal destacar també la col·laboració i el suport rebuts per part del Consell Català de l’Esport, així com a la Federació Catalana de Hockey (FCH) i la Real Federación Española de Hockey (RFEH).

La 25a edició ja té dates

Una vegada acabada la 24a edició, els organitzadors ja pensen en una 25a edició que serà especial per diversos motius. Ja se’n coneixen les dates. Tindrà lloc entre el divendres 3 i el diumenge 5 de juliol de l’any 2026.

Aquesta nova edició tindrà un caràcter especialment simbòlic, en tractar-se de la 25a edició d’un torneig amb més de 40 anys d’història, ja que abans de l’any 2015 se celebrava de manera bianual. Posteriorment, va passar a tenir caràcter anual.