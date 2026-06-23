Un Natació en forma busca bitllets a Palma

El Campionat d’Europa de París es disputaran entre els dies 31 de juliol i 16 d’agost i els Jocs del Mediterrani del 21 d’agost al 3 de setembre a la ciutat italiana de Taranto. Són les dues grans cites internacionals que els nedadors i les nedadores del Club Natació Terrassa tenen marcades en vermell al calendari.
Obtenir les marques mínimes per participar-hi és el gran objectiu dels millors nedadors espanyols en aquest punt de la temporada. Ho intentaran aquesta setmana, entre dijous i diumenge, a la piscina Son Hugo de Palma, que acollirà el Campionat d’Espanya Open Trials, la competició de referència del calendari estatal i el gran objectiu individual de la segona meitat de la temporada per als nedadors del CN Terrassa.
La competició aplegarà els millors nedadors i nedadores del panorama estatal, a més de diversos nedadors estrangers, en una competició que atorgarà les mínimes per a les dues competicions internacionals d’aquest estiu.
El CN Terrassa presentarà a la capital balear un equip ambiciós i en molt bon moment de forma. Destaquen els nedadors que ja han acreditat mínimes prèvies.- És el cas de Luca Hoek, amb registres en 50, 100 i 200 lliure, incloent-hi la mínima sub-20 en aquesta darrera prova, o de Miguel Pérez-Godoy, amb marques en 100 i 200 lliure. Hi serà també present Estella Llum Tonrath, amb mínima sub-20 en 200 esquena. Tots ells es classificaran per a l’Europeu si cap dels seus competidors supera els seus temps, ja que hi ha quatre places per a cadascuna de les proves.
El Natació comptarà, a més, amb figures consolidades, com Hugo González, que afrontarà un exigent programa de sis proves (200 esquena, 200 estils, 50 i 100 papallona, 100 i 200 braça). També César Castro, que buscarà assegurar la seva presència tant a França com a Itàlia.
Raúl Navalón, entrenador del primer equip del CN Terrassa, analitza així els objectius per a Palma: “En el nostre programa, busquem que els esportistes tinguin una millora constant. Volem aprofitar les oportunitats que ofereix un campionat classificatori com aquest. Intentarem ser competitius, millorar les nostres marques i lluitar per ser a les finals i obtenir medalles”.
Navalón considera que els seus arriben en un bon moment al campionat. “Aquest any, el grup ha crescut molt. La seva exigència ha estat màxima. Estem molt satisfets del punt de forma en el qual ens trobem. Estan preparats per assolir reptes grans, però això caldrà demostrar-ho a l’aigua”. I afegeix: “Estem davant de la competició més important de la temporada. És quan els nedadors han d’estar en millor forma per tal d’aconseguir aquestes classificacions internacionals”.