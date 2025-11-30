FOTOS | Els Bandolers de Terrassa ataquen la Masia de Can Boada

El barri de Can Boada del Pi ha reviscut l'atac que va efectuar el bandoler Perot Rocaguinarda el 2 de desembre del 1609 a la Masia de Can Boada gràcies al grup de Bandolers de Terrassa. Aquesta escenificació ha comptat amb el suport d'altres entitats i colles de la zona, com l'associació veïnal, la colla del Drac i Bruixes de Can Boada i del Bitxo del Torrent Mitjer. Després de trets, pòlvora i sorolls atronadors, els Bandolers van dur a terme els nomenaments de Bandolers 2026, que enguany els han rebut la directora de teatre Cristina Aragay i l'entitat TREURE BALL.
FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI