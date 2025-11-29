Les restriccions per la troballa de porcs senglars amb la pesta porcina afecten Terrassa

Els terrassencs no podran utilitzar els boscos de la localitat per dur a terme cap activitat humana, cosa que inclou les activitats de lleure, esportives, la caça i els treballs forestals. La troballa aquest divendres de dos porcs senglars morts a causa de la pesta porcina africana (PPA) a Collserola, a Cerdanyola del Vallès, ha obligat la Generalitat a establir una zona de confinament dels espais naturals per evitar l'expansió d'aquesta malaltia animal, molt contagiosa per a porcs senglars i porcs domèstics però innòcua per als humans. Dissabte s'han trobat els cossos de quatre senglars més amb aquesta malaltia.
"És una situació que evidentment ens preocupa, s'ha de reaccionar de forma ràpida i eficaç", ha afirmat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández. Aquest radi de contingència afecte pràcticament tot el Vallès Occidental, tret de la part més nord-oriental de la comarca. Això significa que, a part de Terrassa, municipis com Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze i Sabadell també aplicaran aquestes restriccions d'accés als boscos. A part, la Generalitat ha establert un segon radi de contingència, de 20 quilòmetres, que afecta 64 municipis més.
En declaracions a Rac1 aquest dissabte, el conseller del departament d'agricultura, ramaderia i pesca, Òscar Ordeig, ha remarcat la importància del seguiment escrupolòs de les restriccions. "Amb un vehicle, amb una bici o amb una trepitjada de material contaminat d'un animal es podria escampar la malatia", ha recordat. Els accessos al parc de Collserola, el lloc on s'ha detectat per primera vegada, i de la resta d'espais naturals estaran vigilats pels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals, però Ordeig ha afirmant que la Generalitat "no té prou persones per blindar tot l'entorn dels 20 kilòmetres", per això apel·la a la responsabilitat ciutadana i demana "prudència aquest cap de setmana". També demanen als ajuntaments dels municipis afectats que extremin la neteja de papereres i contenidors, situar les menjadores de les colònies de gats de carrer en llocs elevats i exteriors i tancar les zones de picnic properes a espais naturals.
Confinament a granges
També s'han hagut de confinar les 39 granges i explotacions ramaderes que hi ha dins d'aquest segon radi de 20 quilòmetres, que s'hauran de sotmetre a "mesures dures" de control durant tot un any. Per una banda, se'ls prohibirà el moviment de porcs, cosa que significa que no podran exportar la seva carn, i per l'altra, es faran controls sanitaris periòdics per determinar que no hi hagi cap contagi en aquestes explotacions. "L'impacte econòmic serà gran", ha lamentat el conseller.
Segons l'última informació disponible, no s'ha detectat cap cas dins de cap granja. "Les nostres granges són de les més segures, modernes, vallades i amb una traçabilitat que dona garanties", ha assegurat el conseller Ordeig. Pel que fa al govern central, ha desactivat l'emissió de certificats d'exportació a nivell estatal, és a dir, qui ja en tingués un (i no estigui dins del radi de contingència) podrà seguir exportant carn de porc a l'estranger, però no es podran renovar o crear-ne de nous i els que estaven en tramitació, uns 121 segons el ministeri, han quedat bloquejats. Només a la província de Barcelona, hi ha 14 escorxadors de porcs que es podrien veure greument afectats per aquesta decisió.
L'origen del brot
El director general de SAnitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio Garcia Muro, ha teoritzat que el mode d'entrada de la PPA ha estat per la "via del sandvitx", o el que és el mateix, que algun d'aquests senglars hagués menjat carn de porc provinent d'un país on hi ha aquesta malaltia. La principal hipòtesi és que, en ser Collserola una zona molt poblada per senglars i que aquests solen menjar les restes dels contenidors i brosses de la zona, el contagi s'hagi originat d'aquesta manera i descarta que hagi entrat per contagi d'un altre senglar perquè la Unió Europea prohibeix el moviment de carn de senglar per al consum humà.