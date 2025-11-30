El control de la ZBE es posa en marxa

Terrassa estrena dilluns la seva zona de baixes emissions (ZBE), un pas llargament preparat i debatut els últims mesos i que afecta el trànsit dins d’un perímetre que, en aquesta primera fase, coincideix amb el que ja estava previst inicialment: entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol, el parc de Vallparadís, les carreteres de Montcada i Martorell, i el carrer de Faraday.
Aquest límit oest, però, serà provisional. L’ampliació fins a l’avinguda d’Àngel Sallent entrarà en vigor el 9 de desembre, tal com estableixen els terminis de l’ordenança aprovada al ple d’octubre.
Això significa que, a partir d’aquest dilluns, les càmeres de lectura de matrícules situades als accessos al perímetre inicial començaran a identificar vehicles i a activar el nou sistema de control d’entrada. El funcionament serà clar i estable: la ZBE estarà activa de dilluns a divendres, de les 7 a les 20 hores. Fora d’aquest horari, així com durant caps de setmana i festius, qualsevol vehicle podrà circular-hi sense restriccions.
L’Ajuntament ha accelerat les tasques de senyalització per adaptar el perímetre definitiu, que a partir del 9 de desembre s’estendrà fins a l’avinguda d’Àngel Sallent. De fet, els nous cartells verticals ja s’estan col·locant en aquest punt, tot i que romandran tapats fins al dia que l’ampliació entri en vigor.
El desplegament de càmeres també es farà esglaonat. Actualment, n’hi ha una vintena repartida per la majoria de punts d’entrada al perímetre inicial. Però encara en falten dues —al carrer de Volta amb l’avinguda d’Àngel Sallent, i al carrer de l’Infant Martí amb la mateixa avinguda— que són imprescindibles per controlar els accessos de la zona ampliada. Fins que no s’instal·lin i es posin en funcionament, l’ampliació no podrà aplicar-se plenament, encara que la senyalització ja serà visible a partir del 9 de desembre.
Com en altres ZBE de Catalunya, la normativa prohibeix circular als vehicles sense distintiu ambiental de la DGT: turismes de gasolina anteriors a l’any 2000, dièsel matriculats abans del 2006, i motocicletes i ciclomotors anteriors al 2003. Les sancions seran de 200 euros. Tot i això, el reglament local inclou diverses excepcions pensades per minimitzar l’impacte sobre el dia a dia dels ciutadans.
La més destacada és que els propietaris d’un vehicle sense etiqueta podran accedir a la ZBE 24 dies l’any sense necessitat de fer cap tràmit previ ni justificar el motiu de l’entrada. A la pràctica, com que desembre de 2025 i gener de 2026 no arriben a 24 dies laborables cadascun i, a més, són mesos de dos anys diferents, els primers conductors que accedeixin sense autorització a la zona no començaran a rebre multes fins al febrer. Durant les primeres setmanes el consistori enviarà cartes a aquells propietaris que entri indegudament a la zona.
Els residents dins del perímetre i les persones que disposen d’una plaça d’aparcament dins la zona (en propietat, abonament o lloguer) podran obtenir autoritzacions específiques. En el cas dels residents, l’autorització és automàtica, encara que es recomana comprovar que el vehicle consta com a autoritzat al registre municipal.
Dubtes i inquietuds
Des de l’inici de la campanya informativa l’Ajuntament ha rebut més de 220 consultes de la ciutadania: 126 trucades, 38 correus i 55 atencions presencials, fet que “confirma l’interès i la necessitat d’acompanyament”, explica el regidor de Mobilitat, Xavier Cardona.
Per això, el consistori va organitzar diverses sessions per resoldre dubtes: “Les jornades informatives que hem fet als districtes han estat molt positives. La percepció general és que la majoria de persones ja tenen clara la normativa bàsica i els criteris d’entrada, però també és evident que és un canvi important i que encara cal continuar informant fins que tothom s’hi senti còmode”, reconeix.
Segons Cardona, els dubtes més habituals dels veïns tenen a veure amb situacions quotidianes: què passa amb els vehicles sense etiqueta, com s’ha de gestionar l’accés si es viu dins el perímetre, o què passa amb famílies que han de portar infants a escoles del centre. En aquest darrer cas, no hi ha cap excepcionalitat específica.
