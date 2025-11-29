VÍDEO | Així ha estat l'encesa de llums de Nadal de Terrassa

Terrassa s'ha capbussat en l'esperit nadalenc aquest cap de setmana. Divendres s'estrenaven la pista de gel i la fira de Santa Llúcia, però dissabte ha estat el torn de l'encesa dels llums de Nadal. A partir d'ara i fins passat el dia de Reis, el barri del Centre brillarà molt més amb totes les bombetes que guarneixen els carrers.
Per fer-ho possible, s'ha comptat amb l'ajuda de l'Estel i en Llumí, dos personatges que han protagonitzat l'espectacle previ a l'encesa. Han necessitat la força i el coratge de tot el públic que s'ha reunit al Raval de Montserrat, que ha estat ple de gom a gom. "La llum només brillarà quan tots donem una mica del que som", ha explicat l'Estel. Per aquesta raó, han demanat a tots els assistents que cridessin el seu dessig més valuós, per donar l'empenta que necessitaven els llums per brillar. També era necessari dir les paraules correctes: "La llum que brilla aquí, la guspira que creix en mi, Terrassa s'ilumina per fi!"
I, de sobte, després de recitar les paraules màgiques, s'han encès! Aquest ha estat el moment:
Per clausurar l'acte, les corals de Terrassa Ciutat Coral han fet una cantada conjunta de nadales a les portes de l'Ajuntament, la qual també ha congregat bastant públic. Moltes persones han aprofitat per fer-se fotografies familiars sota l'arbre de Nadal, que també s'ha encès aquest dissabte.
Inaugurat el pessebre institucional
Llums de Nadal, cantades de nadales, el mercat de Santa Llúcia... Només falta a l'equació el pessebre. Aquest dissabte s'ha inaugurat el pessebre institucional, ubicat també al Raval de Montserrat, tot just davant de l'Ajuntament. Enguany ha estat dissenyat pel pessebrista Ricard Verdaguer, que ha optat per una obra d'estil tradicional i que ha representat el naixement de Jesús a un estable gairebé ensorrat. Qui ho vulgui, el podrà veure fins l'11 de gener.