Agricultura activa l'UME per la crisi de la pesta porcina africana al Vallès Occidental

La crisi de la pesta porcina africana (PPA) està arribant a nous estadis. Segons ha explicat el matí de diumenge el conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, s'ha demanat de manera formal la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME de l'exèrcit d'Espanya. A una roda de premsa organitzada aquest diumenge, Ordeig ha sostingut que utilitzaran "tots els mitjans tècnics, econòmics i efectius que facin falta, tant pel control de la gent perquè no entri [a les zones boscoses] com també per fer feines de control cinegètic".
Fins el moment, els efectius que hi ha al terreny inclouen tècnics del departament, els Agents Rurals, la unitat del SEPRONA de la Guàrdia Civil i companyies privades, així com els Mossos d'Esquadra per controlar alguns accessos i les ADF amb tasques de suport. Ara, a aquests cossos se sumaran els militars de l'UME
Això es deu a l'augment dels possibles positius casos trobats al radi de contingència i, per tant, de l'avast del contagi de la població de senglars. De moment, només els dos primers casos originals són els únics positius confirmats, tot i que els quatre senglars trobats dissabte són sospitosos i s'estan analitzant a Madrid. Tot i això, el conseller Ordeig ha assegurat que possiblement els cassos augmentin en les properes hores, ja que hi ha noves troballes sospitoses, tant dins del radi de 6 quilòmetres com dins del de 20. Tot això, ha afirmat que la majoria dels cadàvers trobats estan a la rodalia de Cerdanyola del Vallès, cosa que és "una bona notícia", ja que és indicatiu que la pesta no ha tingut l'oportunitat d'extendre's. En cap cas, de moment, s'ha trobat un positiu fora del radi de 20 quilòmetres, tot i que també s'estan efectuant batudes fora d'aquest radi cercant possibles casos.
Amb tot, el conseller recorda que no es pot dur a terme cap activitat humana als espais naturals de la zona afectada, en la qual s'inclou Terrassa, cosa que inclou les activitats de lleure, esportives, la caça i els treballs forestals. Qui no segueixi les instruccions i les restriccions d'accés s'enfronta a possibles sancions econòmiques. "Els cossos de seguretat tenen instruccions de ser contundents amb aquelles persones que no segueixin les restriccions", ha apuntat el conseller, que ha subratllat que tindran "tolerància zero amb aquells qui posin en risc les actuacions de control cinegètic que s'estan fent i qui posi en risc la propagació, encara que sigui de manera involuntària i accidental".