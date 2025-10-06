Terrassa ha viscut aquest dissabte la IV Mostra de Glosa, una trobada dedicada al cant improvisat. L’acte, impulsat per Terrassa Glosa amb el suport d’Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua, ha omplert la plaça del Vapor Ventalló.
FOTOS | IV Mostra de Glosa de Terrassa
Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:13
- IV Mostra de Glosa de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
- Lluís Clotet
