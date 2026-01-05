Fred, neu simbòlica i il·lusió infinita: així han arribat els Reis d’Orient a Terrassa

Poques rebudes més poètiques hauran tingut Ses Majestats els Reis d’Orient a Terrassa, com han experimentat aquest 2026. Una Mola enfarinada donava la benvinguda a les tres figures, després d'una forta jornada de fred. L’escenari d’arribada, com de costum, ha estat el parc de les Nacions Unides, a la falda de la mateixa Mola, com aquell qui diu, on han aterrat amb helicòpter deixant una postal gairebé inèdita.
El fred, doncs, ha estat protagonista d’una jornada que, com acostuma a passar, no deixa indiferent a ningú. Molts dels assistents al parc feien front a les baixes temperatures amb la xocolatada que ha organitzat l’associació de veïns del Pla del Bonaire i l'IE Pere Viver. El que era comú eren les figures amb roba i capes fins a dalt, gorros, bufandes i guants inclosos.
Les primeres emocions han arribat quan Melcior, Gaspar i Baltasar ja trepitjaven terra terrassenc. “És la primera vegada que veníem i ha estat espectacular. Els nens han acabat molt sorpresos, cridant, perquè no els havien vist mai així, en helicòpter”, exclamaven l’Alberto Soriano i la Maria González, pares de la Noa i el Mateo. Ells han triat anar a l’arribada “d’hora pel fred, ja que després encara en farà més”.
Els qui sí que repetien experiència eren la Laia, el Pol, la Laura i en Miquel, que troben aquesta tradició “molt maca i molt emocionant”. Ja van ser-hi l’any passat, i aquest any hi tornaven. “Ara ens recuperarem un moment del fred, i hi tornarem, cap a la Cavalcada”.
Primer contacte
Els Reis han estat rebuts per centenars, fins i tot, milers de veïns del nord de la ciutat, alcalde i autoritats de l’Ajuntament, i el Patge Xiu-Xiu. Ses Majestats han retut un petit homenatge al seu patge terrassenc, pel seu 75è aniversari, i han confirmat el que més esperava la canalla: “Tindrem temps de repartir tots els nostres regals”, afirmava Melcior. “Els nens i nenes de Terrassa han estat molt bons. Potser cal millorar alguna coseta, però en general, tothom s’ha portat bé”, continuava Gaspar, cosa que va empènyer Baltasar a exclamar que “hem portat molt poc carbó a la ciutat!”.
El tret de sortida
Quan quedava un quart d’hora per a les 18 hores, ha ressonat un fort petard a Terrassa. Cinc minuts després, dos més. I, just a l’hora en punt, tres petards seguits. Era l’anunci de l’inici de la Cavalcada que, com és habitual, començava pel carrer de Vallhonrat. El Bitxo del Torrent Mitger era l’encarregat d’obrir pas, en un any en què també commemora el seu 45è aniversari. Com no podia ser d’altra manera, la rambla d’Ègara ha estat un dels grans epicentres de la Cavalcada, que més gent ha aplegat.
El Patge Xiu-Xiu ha recollit les darreres cartes als Reis, pujat al seu Jeep, mentre els seus patges repartien els primers caramels de la comparsa. Tot i que, si parlem de caramels, la primera gran pluja de dolços ha arribat amb la carrossa del rei blanc. Melcior ha omplert el Centre amb els primers crits d’il·lusió. Gaspar ha captivat el públic amb els seus rínxols rossos. I Baltasar, el més aclamat, ha arrasat amb muntanyes i muntanyes de caramels. Nens i nenes en buscaven un bon grapat, mentre vibraven d’eufòria. Però l’alegria no era només infantil. En Martí Boatella i en Marc Bustos, de 25 anys, no es perden mai la Cavalcada: “Passen els anys, però la il·lusió de rebre els Reis d’Orient i veure els nens gaudir no es perd mai”.
Comparsa per a tots
Acabat el tram de la Rambla, la Cavalcada enfilava pel passeig del Vint-i-dos de juliol, amb un dels trampatgebaltasars més especials de tots: el tram blau. Aquell espai destinat a persones amb discapacitat o hipersensibilitat, on la música sona a un volum més baix, i els caramels s’entreguen a la mà. Ho va gaudir, i de valent, l’Odei, que era la primera vegada que anava a la Cavalcada. “Ell té autisme. Hi ha alguns sons que no suporta, i no volem que ho passi malament. Però també desitja veure els Reis”, explicava la seva mare, Silvia, mentre l’Odei exclamava que “és la primera vegada que els he entregat la carta!”.
La Leire, també s’estrenava en aquest tram. “Li molestava una mica el soroll, i s’atabalava amb massa gent. Aquest tram és més tranquil, és ideal per ella”, apuntava el seu pare, en Jordi.
Petit entrebanc... Cap problema!
Passat el tram blau, a l’alçada del Condicionament, una breu aturada: un dels vehicles del Patge Xiu-Xiu ha patit una petita avaria que ha obligat la comparsa a detenir-se uns minuts. Res que no es pogués solucionar amb un cop de mecànic.
Eufòria abans del gran final
La Cavalcada tornava cap al Centre, i el públic cada vegada era més engrescat. Nadales, balls, salts i aplaudiments eren el minut a minut del carrer de la Font Vella. Les terrasses dels blocs de pisos formaven part del show, també. A falta de pluja, alguns paraigües també servien com a eines de recol·lecta de caramels. ”L’ambient de la Cavalcada fa ciutat”, explicava en Martí Pons, que per a ell és especial viure-la “perquè quan acaba, els Reis sempre passen per casa”.
Unes paraules abans dels regals
L’acte final de la cavalcada de Reis ha posat el punt culminant a la nit més màgica de l’any al raval de Montserrat, a peus de l’Ajuntament. Com marca la tradició, Ses Majestats els Reis d’Orient han estat rebuts oficialment per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, davant l’atenta mirada de centenars d’infants que, amb ulls oberts com plats, seguien cada gest de Melcior, Gaspar i Baltasar.
L’alcalde ha donat la benvinguda als Reis i els va agrair, un any més, l’esforç del viatge. “Sabem que el camí des d’Orient és molt llarg i que enguany heu hagut de passar molt fred, veient neu tot arribant a Terrassa”, ha afirmat Ballart, que també els ha demanat que “portin molts regals i moltes joguines als terrassencs”, assegurant que “han fet bondat de la bona”. En el seu parlament, no ha faltat una referència especial al Patge Xiu-Xiu, gran protagonista d’aquest Nadal: “El Xiu-Xiu porta dies per Terrassa fent molta feina, recollint cartes i donant bons consells als més petits”.
Tot seguit, l’alcalde ha mostrat a Ses Majestats el pessebre de la ciutat, que enguany incorpora una figura del Patge Xiu-Xiu escoltant els Reis, coincidint amb el seu 75è aniversari, un detall molt celebrat pel públic assistent.
El parlament final ha anat a càrrec del rei Baltasar, que, acompanyat del Xiu-Xiu, s'ha adreçat als infants en nom de Ses Majestats. “Estem molt feliços d’acompanyar-vos en la nit en què la il·lusió omple els carrers de Terrassa, aquest any amb una alegria extra per l’aniversari del Xiu-Xiu”, va dir. Baltasar ha recordat que “la pau i la bondat es construeixen cada dia amb petits gestos” i ha animat els nens i nenes a no deixar mai de somiar. Amb els últims aplaudiments i fanalets enlaire, els Reis han abandonat el raval per iniciar la seva feina més esperada: repartir regals, il·lusió i Nadal a totes les llars de la ciutat.