El Patge Xiu-Xiu triomfa al tortell de Reis: “Amb les 5.000 figuretes hem fet curt”

La iniciativa d’incorporar la figureta del patge Xiu-Xiu als tortells de Reis ha estat un èxit rotund. Tant, que la majoria de fleques i pastisseries participants han fet curt davant una demanda molt superior a la prevista inicialment. “Hem fet curts a gairebé totes les fleques associades. Qui hagi encarregat el tortell amb antelació sí que tindrà la figureta, però qui el compri a última hora, no”, explica Fanny Novell, presidenta del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa.
La proposta, impulsada amb motiu del 75è aniversari de l’arribada del patge Xiu-Xiu, ha sumat una nova figura a les tradicionals del rei i la fava, convertint el tortell en un element commemoratiu d’aquest Nadal tan especial. Els tortells amb el Xiu-Xiu s’han pogut trobar en establiments com el Forn Carné, la fleca Turull, la pastisseria Núria, la Zaguirre, el Forn del Progrés, La Pastisseria i la Tahona de l’Òscar, tots ells adherits a la iniciativa.
A la pràctica, però, la previsió inicial s’ha quedat curta. Novell ho exemplifica amb dades concretes del seu propi negoci, el Forn del Progrés: “De normal venc prop de 1.000 tortells. Aquest any vaig demanar 1.200 figuretes per assegurar, però tinc més de 1.500 tortells encarregats. Hem fet curt”. Segons explica la fornera forners, molts clients han preguntat expressament pel Xiu-Xiu, fins i tot demanant més d’una figura per pastís: “Els hem hagut de dir que era impossible”, diu. Tot i l’èxit indiscutible de la iniciativa, des del Gremi aposten per preservar el caràcter excepcional de la figureta, vinculada a aquest Nadal tan simbòlic per a la ciutat. Amb tot, no tanquen la porta a futures edicions. “El Xiu-Xiu està molt arrelat a la ciutat i els nens se l’estimen molt”, reconeixen des del gremi, deixant oberta la possibilitat que el personatge torni a amagar-se dins els tortells algun altre any.
Les figuretes del Xiu-Xiu tenen, a més, un destacat rerefons solidari. Han estat elaborades a El Alto, Bolívia, una zona amb importants problemes socioeconòmics. Tal com explica Novell, la producció s’ha fet a través de la comunitat vinculada a la parròquia Jesús Obrero, que ja havia col·laborat anteriorment amb algunes pastisseries locals. “Amb les 5.000 figuretes que els vam encarregar impliquen molts veïns del poble, i els diners els permetran ampliar l’escola i comprar un nou forn”, detalla. Una sorpresa dins el tortell que aquest any ha portat il·lusió, tradició i compromís social.