Com si hagués corregut la veu per tots els racons de Terrassa, el Vapor de Prodis s'ha convertit aquest divendres en l’epicentre nadalenc de la ciutat, i tot fa indicar que així es mantindrà durant tot el cap de setmana. El “Vapor de Reis”, una de les grans novetats de la campanya de Nadal d’enguany, ha esdevingut un èxit rotund, aplegant centenars de famílies que volien descobrir aquesta nova activitat. Només calia treure el nas pel carrer del Bruc per a veure com la cua sortia del recinte i arribava perfectament a la plaça del Tint.
Organitzat per Prodis, El Social i l’Ajuntament, l’espectacle consisteix en un recorregut immersiu que permet descobrir l’enrenou que precedeix la nit més màgica de l’any. Sales temàtiques ben ambientades, actors i escenografia permeten endinsar-se en aquesta sala d’operacions reial. Sortint del recorregut, l’experiència es complementa amb tallers infantils que serveixen per acompanyar la carta als Reis.
El recorregut màgic
El primer que veuen els visitants tot just entrar al “Vapor de Reis” és el cotxe tot-terreny del mateix Patge Xiu-Xiu, ja enllestit i carregat de caramels i preparatius per a sortir a la Cavalcada. Just després, infants i famílies són rebuts pel carboner, que introdueix els protagonistes i el recorregut abans d’entrar-hi, i en fa un símil amb el patrimoni terrassenc i les seves xemeneies, aprofitant que la comitiva és a punt d’entrar a una fàbrica de joguines.
La següent protagonista és la patgesa oficial del Patge Xiu-Xiu, que rep els visitants mentre ell és recollint cartes per tota la ciutat. La patgesa explica el funcionament de la fàbrica, l’origen del nom del Xiu-Xiu i a quines llibretes van els noms dels nens i nenes que s’han portat bé, i els que han estat més entremaliats.
Un altre patge s’encarrega de mostrar l’or, l’encens i la mirra, recordant els orígens i el simbolisme de cadascun. I, per acabar, la modista oficial dels Reis d’Orient, que mostra els processos meticulosos de confecció, i el resultat de les tres vestimentes que lluiran Ses Majestats el dia 5 de gener.
El bon ambient i la resposta del públic es palpaven també entre les famílies assistents. “Està molt bé, és molt bonic pels nens”, explicava Jordi Capel, tot just sortir del recorregut, destacant el caràcter visual i l’atractiu de la proposta. “És molt màgic i té una ambientació molt bonica, gairebé com una obra de teatre pensada per als infants”, afegia David Soler.
El ritme àgil i el format immersiu són alguns dels elements més ben valorats. “És ràpid, els nens no s’atabalen ni es desesperen, i les actuacions estan molt bé”, comentava Soler. En la mateixa línia s’expressava Alba Nieto, que destacava especialment l’escenografia: “Tot el decorat és molt maco, els personatges ho condueixen molt bé, però els detalls i com està fet m’ha encantat”.
Més activitats
Acabat aquest màgic recorregut, els infants podien fer un taller manual més relacionat amb cartes i desitjos. Però aquest cap de setmana, encara se'n sumen més activitats. Només aquest dissabte, el Patge Xiu-Xiu hi tindrà un espai propi, i hi serà present per recollir personalment les cartes dels infants. I, a més a més, s’hi sumaran gimcanes, concerts i, fins i tot, una batalla de punxa-discs mitjançant música de Nadal.