Tot el que has de saber si vols veure Ses Majestats els Reis, a Terrassa

16.45
És l’hora d’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient al parc de les Nacions Unides, aterrant, com de costum, en helicòpter. Abans, des de les 15.30 hores, la ciutat els oferirà una gran festa de benvinguda
18
És l’hora d’inici de la Cavalcada, partint, com sempre, des del carrer de Vallhonrat i amb el Patge Xiu-Xiu al capdavant
15
Carrers i places recorrerà la rua: carrer de Vallhonrat, rambla d’Ègara, passeig del Vint-i-dos de Juliol, carrers del Nord i de la Societat, plaça de la Creu Gran, carrers de la Creu Gran i de Sant Antoni, plaça del Doctor Robert, passeig del Comte d’Ègara, carrer de la Font Vella, Plaça Vella, carrer dels Gavatxons, placeta de la Font Trobada i raval de Montserrat
12
Carrosses formaran part de la Cavalcada
1.000
Patges, ajudants i participants formaran la comitiva
11
Tones de caramels repartiran Ses Majestats i els seus patges durant tot el recorregut
11
Grups de música o percussió seran els encarregats d’aportar ritme i moviment
2
Són els espais reservats a la inclusió. El primer, per a persones amb mobilitat reduïda, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del Recinte Firal; el segon, el Tram Blau, al mateix passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de l’escola El Vapor, on la música serà més suau i els caramels s’entregaran en mà.
19.45
És l’hora en què Ses Majestats seran rebudes a l’Ajuntament, on l’alcalde els lliurarà de manera simbòlica la Clau de la Ciutat i els convidarà a adreçar unes paraules als terrassencs