Terrassa

Tot el que has de saber si vols veure Ses Majestats els Reis, a Terrassa

Una guia ràpida amb les xifres més importants de la Cavalcada

  • El Patge Xiu-Xiu, durant la cavalcada passada -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de gener de 2026 a les 08:00

16.45 

És l’hora d’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient al parc de les Nacions Unides, aterrant, com de costum, en helicòpter. Abans, des de les 15.30 hores, la ciutat els oferirà una gran festa de benvinguda

18

És l’hora d’inici de la Cavalcada, partint, com sempre, des del carrer de Vallhonrat i amb el Patge Xiu-Xiu al capdavant

15 

Carrers i places recorrerà la rua: carrer de Vallhonrat, rambla d’Ègara, passeig del Vint-i-dos de Juliol, carrers del Nord i de la Societat, plaça de la Creu Gran, carrers de la Creu Gran i de Sant Antoni, plaça del Doctor Robert, passeig del Comte d’Ègara, carrer de la Font Vella, Plaça Vella, carrer dels Gavatxons, placeta de la Font Trobada i raval de Montserrat

12 

Carrosses formaran part de la Cavalcada

1.000 

Patges, ajudants i participants formaran la comitiva

11 

Tones de caramels repartiran Ses Majestats i els seus patges durant tot el recorregut

11 

Grups de música o percussió seran els encarregats d’aportar ritme i moviment

Són els espais reservats a la inclusió. El primer, per a persones amb mobilitat reduïda, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del Recinte Firal; el segon, el Tram Blau, al mateix passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de l’escola El Vapor, on la música serà més suau i els caramels s’entregaran en mà.

19.45

És l’hora en què Ses Majestats seran rebudes a l’Ajuntament, on l’alcalde els lliurarà de manera simbòlica la Clau de la Ciutat i els convidarà a adreçar unes paraules als terrassencs

Notícies recomenades