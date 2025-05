FOTOS | La 4a edició de la Fira de l'Esport

Aquest dissabte s'ha celebrat la 4a edició de la Fira de l'Esport de Terrassa, enguany amb la gran novetat del canvi d'escenari: de l'horta dels frares a l'espai Vela, al mateix Parc de Vallparadís, amb la voluntat de millorar l’espai disponible i oferir unes condicions més òptimes per a totes les entitats participants. L'esdeveniment té com a principal objectiu donar visibilitat a les entitats i clubs esportius, fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania promovent hàbits saludables, així com apropar l'esport a tothom mitjançant activitats participatives, classes o tallers. Aquest any, s'ha comptat amb la participació de 20 entitats de l'àmbit esportiu de la ciutat.

