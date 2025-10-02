Fotogaleries

FOTOS | Terrassa demana l’alliberament dels voluntaris de la flotilla

Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 19:35

El raval de Montserrat ha sigut testimoni d’una multitudinària manifestació que ha aplegat a centenars de terrassencs per demanar l’alliberament dels voluntaris interceptats en aigües internacionals i el final del “genocidi” a Palestina

Alberto Tallón
  • Concentració a Terrassa en suport a la flotilla
