Terrassa segueix erigint-se com una ciutat abanderada de la inclusivitat per a persones amb discapacitat gràcies a iniciatives com la Distrobada. Enguany, la Coordinadora Capaç ha celebrat l'edició número 19 de la Distrobada, que ha tingut lloc a la muntanyeta de Vallparadís.

FOTOS: LLUÍS CLOTET