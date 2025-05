La mostra medieval consolida les fires fora del Centre

La multitudinària Fira Medieval de Can Boada demostra la consolidació de les mostres temàtiques als barris de Terrassa, desconcentrant l’activitat econòmica i distribuint-la als eixos comercials dels barris. En parlem amb la portaveu dels comerciants de Can Boada-Ponent, Marta Bueno; així com amb el regidor de Comerç, Xavier Cardona. “Tenen molt bona acollida”, diu