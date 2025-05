Canviar el panot del carrer Major costa 52.500 euros

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte de millora i reposició del paviment al carrer Major, en el tram comprès entre el carrer de la Unió i la Plaça Vella. Segons la memòria valorada elaborada per l’empresa Landem, el cost estimat de l’actuació serà de 52.503,85 euros.

El projecte estarà en fase d’exposició pública durant un període de 30 dies, després del qual es podrà procedir a l’aprovació definitiva i a l’inici del procés d’adjudicació de les obres, previstes per aquest 2025. Es preveu que, un cop comencin els treballs, tinguin una durada aproximada de cinc setmanes. L’adjudicatari haurà de fer una programació per fases i s’informarà els veïns i usuaris dels trams afectats.

Les llambordes ceràmiques vermelles del carrer Major pateixen un deteriorament significatiu a causa del pas constant de vehicles pesants, provocant trencaments i desnivells que poden suposar un risc per als vianants. Amb aquesta intervenció, a la qual el consistori es va comprometre el passat abril en una reunió amb l’associació de comerciants TerrassaCentre, es vol millorar la seguretat de la via, tot mantenint l’emblemàtica rajola rogenca característica de l’illa de vianants. Per a l’any el 2026 es planificarà una intervenció similar als voltants de la plaça de Salvador Espriu.

La memòria contempla la substitució de les llambordes existents per noves peces, col·locades en el sentit de la circulació. Aquestes s’assentaran sobre un llit de morter de consistència plàstica, amb l’objectiu de garantir una millor estabilitat i durabilitat del ferm. Per tal de prevenir fissures i trencaments derivats de les dilatacions tèrmiques i el pas de vehicles, es preveu la creació de juntes de dilatació per àrees de 15 m². Aquestes juntes s’ompliran amb una barreja seca de sorra i ciment, i posteriorment seran segellades amb morter per assegurar-ne la resistència i la impermeabilització.

Abans de l’inici dels treballs, es procedirà al tancament de l’àmbit d’actuació, i es farà la retirada del paviment deteriorat existent utilitzant maquinària lleugera.