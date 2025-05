Marta Armengol deixa de ser la CEO del Terrassa FC

Marta Armengol Peñarroya ha deixat de ser la CEO del Terrassa FC, segons ha comunicat aquest dimarts el club a través de les seves xarxes socials.

Armengol ocupava el càrrec de directora executiva de l'entitat des del dia 8 de juliol de l'any 2023. És advocada de professió, Màster en Dret de l'Empresa, Màster en Dret de l'Esport i, des de petita ha estat vinculada al món de l'esport terrassenc. Fa més de nou anys que està vinculada al club, primer com a advocada i després també com a membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima i com a patrona de la Fundació. En les dues últimes temporades ha estat la directora executiva del Terrassa FC.

Tot i la seva base en dret, té experiència i formació en gestió i assessorament d'empreses, així com en direcció i lideratge. Entre els seus objectius hi havia millorar la gestió interna, continuar amb la professionalització del club en tots els nivells, definir estratègies per fomentar l'esport formatiu de base i ampliar la massa social.

Com a esportista, Marta Armengol va ser portera de l'Atlètic Terrassa Hockey Club durant diverses temporades.