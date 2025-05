El PSC diu que Terrassa "tindrà el primer centre integral de Formació Professional"

El PSC de Terrassa assegura que Terrassa tindrà el primer centre integral de Formació Professional (FP) a l'Institut Santa Eulàlia.

A banda de la planificació de l’oferta educativa obligatòria, els socialistes afirmen en un comunicat que, amb la seva diputada, i regidora, Eva Candela, treballen "perquè s’ampliï i reforci l’oferta de Formació Professional a la ciutat".

"Estem convençuts que aquest curs incorporarà novetats importants, ja que veiem que l’Institut Santa Eulàlia inicia un procés de transformació que ha de culminar amb la seva conversió en el primer centre integral de Formació Professional de la ciutat", ha assenyalat Candela. Aquesta evolució "permetrà ampliar cicles, reforçar l’oferta de formació dual i especialitzar el centre en àmbits estratègics per al teixit productiu de Terrassa", ha afegit la diputada al Parlament de Catalunya.

Segons el grup municipal del PSC, aquesta aposta s’emmarca en el compromís d'aquest partit "amb una educació orientada a la inserció laboral de qualitat i al desenvolupament econòmic de la ciutat, especialment en sectors com l’audiovisual, l’electrònica, la instal·lació i els manteniments i serveis a les empreses". És un projecte "que avança sense soroll, però amb una mirada estratègica i de llarg recorregut".

“Des del grup socialista de Terrassa, seguirem treballant des del rigor i el diàleg per garantir una ciutat cohesionada, amb una educació pública forta, adaptada als reptes socials i econòmics del present i del futur”, ha conclòs la portaveu socialista a l'Ajuntament.

El mateix Institut Santa Eulàlia ja ha informat que el curs 2025-2026 deixarà d'oferir places per primer d'ESO. El curs següent, ja no n'oferirà tampoc de segon d'ESO ni de primer de Batxillerat. El curs 2027-2028 no farà cap curs de secundària obligatòria ni de Batxillerat. L'alumnat que hagi de fer quart d'ESO es traslladarà a l'Institut Can Jofresa. Acabada la transició, l'oferta del centre "serà únicament d'estudis relacionats amb la Formació Professional".

En el mateix comunicat, el grup municipal socialista apunta que treballa "fermament" per garantir l'obertura del segon grup a l'Escola Roc Alabern i a l'Agustí Bartra "i defensa una planificació equilibrada per evitar la segregació".

"Des del PSC hem treballat amb constància i discreció perquè el Departament d’Educació reverteixi la decisió de tancar un grup d’I3 a l’Escola Roc Alabern. Les dades de preinscripció són clares: cal aquest segon grup per evitar que les famílies hagin de desplaçar-se lluny i per garantir una escola pública de proximitat", declara Eva Candela.

El PSC considera "imprescindible" equilibrar l’oferta educativa al territori "per garantir l’equitat i evitar concentracions excessives". També demana l’obertura de la segona línia de l’Escola Agustí Bartra, "tot i que aquesta pugui presentar una situació diferent".