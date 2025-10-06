Triomf molt treballat del Terrassa FC, que ha superat per 2 a 1 al Porreres a l'Estadi Olímpic. L'equip de Víctor Bravo, que s'ha avançat amb dos gols, s'ha quedat amb deu per l'expulsió d'Adrián Beamonte a la represa i ha rebut un gol dels visitants que l'ha fet patir fins a la conclusió del matx.
FOTOS | Victòria del Terrassa FC a casa contra el Porreres
Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 10:51
- Terrassa FC 2 - UE Porreres 1 -
- Nebridi Aróztegui
