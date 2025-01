El Club Stas Tarat ha celebrat aquest dissabte l’edició número 100 de les jornades de 12 hores de jocs de taula mensuals a l’Institut-Escola Pere Viver de Terrassa. Una oportunitat per als amants dels jocs de taula i rol per gaudir de tornejos de jocs com Unmatched i Port Royal, un mercat de compra i intercanvi, una demostració de “war games” i exposicions de fotos i cartells d’edicions passades, entre altres. FOTOS: LLUÍS CLOTET