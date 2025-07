Així pots utilitzar la IA per potenciar les teves capacitats: "És un element importantíssim per als emprenedors"

L’estiu és sinònim de temps lliure, menys ritme i més oportunitat per descobrir coses noves. I què millor que aprofitar aquest període per experimentar amb la intel·ligència artificial? Parlem amb Santi Rius, consultor de la Cecot, assessor en màrqueting digital i director de Creat360, qui ens dona consells per integrar la IA al nostre dia a dia.

(1) Parla amb la IA com si fos una persona

La manera més senzilla de començar és parlar-hi. Literalment. Rius recomana aprofitar la funció d’àudio per familiaritzar-se amb la IA. “És com parlar amb una altra persona”, remarca, tot afegint que aquesta eina “pot ser útil per a persones grans que viuen soles”. En aquest sentit, Rius destaca que “a mesura que hi vagis interactuant, t’anirà coneixent més”.

(2) Millora el teu anglès sense estudiar

“La intel·ligència artificial et farà d’interlocutor: t’ensenyarà les expressions més habituals del país i com has de millorar la pronunciació”, diu Rius. Si tens un viatge pendent o simplement vols millorar el teu nivell d’idiomes, pots aprendre amb la IA de forma amena i adaptada al teu ritme. “És fins i tot divertit, perquè pots fer-ho en forma de reptes, jocs, contes...”, subratlla el consultor de la Cecot.

(3) Troba feina d’una manera més ràpida

Buscar feina pot ser esgotador, però aquesta eina et pot ajudar a optimitzar la recerca. “Et farà la cerca tenint en compte les ofertes publicades a internet. Tu podries passar-te hores buscant i la IA creua milions de dades per donar-te una resposta ràpida”, apunta. A més, pot ajudar-te a redactar el CV o fins i tot preparar entrevistes.

(4) Fes turisme amb assistència intel·ligent

Quan viatges a una ciutat desconeguda, la intel·ligència artificial pot convertir-se en una guia perfecta. Segons les teves preferències, “ofereix consells turístics i gastronòmics i fins i tot és capaç de personalitzar rutes”, assegura Rius. També et pot traduir converses o cartes de restaurants en temps real. Podem dir que és com portar un assistent de viatge a la butxaca.

(5) Dóna vida a una cançó personalitzada

Vols fer una sorpresa original aquest estiu? Prova de crear una cançó amb IA. “Si no saps escriure la lletra, pots demanar-li que la faci per tu. Llavors, aplicacions com Suno t’adapten aquella lletra a un ritme i et donarà diferents versions”, diu Rius. És ideal per a un regal, una festa o fins i tot per a promocionar el teu projecte.

(6) Supera la teva por a sortir en vídeo

A moltes persones els incomoda el fet de gravar-se davant d’una càmera, sentint nervis i no sent capaç d’expressar-se. Rius ofereix una solució creativa: “La IA ens permet crear un avatar -que ens pot representar-, per generar un vídeo en el qual parlarà la teva imatge, però no tu”. Aquesta tecnologia pot reproduir la teva veu i expressions facials.

(7) Crea continguts per a xarxes socials com un expert

Amb eines com Canva, ara millorades amb IA, pots crear dissenys impactants en segons. “Tenim el costum d’utilitzar l’eina com sempre, però hem de saber que plataformes com aquesta tenen funcions d’IA que ens podrien ajudar a millorar els resultats finals”, sosté.

(8) Analitza la teva competència en minuts

“Podem demanar a la IA que analitzi la nostra competència. Fer aquest estudi requereix moltes hores de dedicació, però la IA ho fa en només uns segons”, explica l’assessor en màrqueting digital. Aquesta anàlisi et permet comparar preus, productes, estratègies i posicionament per prendre millors decisions. Això pot servir de gran ajuda per a les petites empreses, tot i que Santi Rius remarca que “és un element importantíssim per als emprenedors”.

(9) Organitza millor la teva vida quotidiana

Fins i tot per a les tasques més domèstiques, la intel·ligència artificial pot ser una aliada. “Li pots dir que et faci la llista de la compra en funció de les teves característiques o objectius”, comenta el director de la consultoria de màrqueting Creat360. I no només això. Perquè també et pot ajudar a organitzar horaris, menús o planificacions familiars. És com tenir una agenda intel·ligent a mida.

(10) Educa els infants en l’ús responsable

Els nens ja fan servir la IA a l’escola, però cal anar més enllà, “fent veure que hem de processar i adaptar el que diu. Ha de passar per la creativitat dels nens per fer un producte amb valor afegit”.