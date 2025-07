Terrassa, segona ciutat més sol·licitada per trobar lloguer d'Espanya

El problema de manca d'habitatge no és una qüestió només de les grans ciutats com Madrid o Barcelona, sinó que la pressió de demanda d'aquest bé de primera necessitat s'està traslladant a les poblacions perifèriques d'aquestes metròpolis. Així ho mostra un estudi de demanda relativa durant el primer trimestre del 2025, dut a terme pel portal Idealista, que posa tant Terrassa com Leganés (Madrid) com les ciutats que tenen més demanda de vivenda de lloguer comparat amb l'oferta que hi ha disponible.

Prenen així el relleu de l'Hospitalet de Llobregat i Getafe (Madrid) respectivament, afermant la tendència que s'ha estat marcant els darrers anys que demostra que l'encariment de l'habitatge als grans nuclis urbans espanyols està deixant cap altra opció a les persones que no s'ho poden permetre més que allunyar-se a localitats més assequibles. Això, en conseqüència, també està causant un augment en el lloguer en aquests municipis.

Entre les 10 primeres ciutats més pressionades, 5 són de la perifèria barcelonina (Terrassa, Sabadell, Mataró, Badalona i l'Hospitalet). Sabadell està tot just sota Terrassa, en tercera posició del rànquing d'Idealista, mentre que la resta estan entre la setena i la novena, respectivament. L'altra ciutat del Vallès Occidental que hi apareix és Sant Cugat del Vallès, que s'ha situat en el lloc 34. Sobten les classificacions de Barcelona (20) i Madrid (32), molt lluny de les primeres posicions. En total hi ha 10 poblacions de la província de Barcelona incloses en la llista.

922 euros al mes de mitjana

Tot i ser, segons Idealista, la població més tensionada de Catalunya, Terrassa té el lloguer mitjà més baix de les poblacions vallesanes estudiades: 922 euros al mes per als terrassencs contra els 1.228 i 2.346 dels ciutadans de Sabadell i Sant Cugat respectivament. Això situa Terrassa en la meitat baixa de l'estudi, en 92a posició de 147, Sabadell està en el 52è lloc i Sant Cugat és dissetena.

En aquest rànquing lideren amb certa diferència poblacions eivissenques com Santa Eulalia del Río (Illes Balears) i Sant Josep de Sa Talaia (Illes Balears), amb un lloguer mitjà de 4.552 i 4.156 euros cadascun. De fet, el top 5 conté 3 poblacions de l'illa, ja que en cinquena posició està també Eivissa ciutat, amb un lloguer mitjà de 3.738 euros al mes.