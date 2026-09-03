La cursa que va guanyar Botonero

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de l’Abat Marcet (1985-2026)
La prova Terrassa-La Mata de marxa atlètica va començar l’any 1965 en una primera etapa que va acabar l’any 1976, però que es va reprendre l’any 1985, com explica en el seu llibre “85 anys de marxa atlètica a Terrassa (1930-2015) l’egarenc Bernat Serrán. La imatge més vella que es publica avui en aquesta secció, correspon precisament a la primera edició d’aquesta segona etapa i escenifica la sortida des de l’avinguda de l’Abat Marcet. El guanyador va ser Francisco Botonero, nascut a Badajoz el 8 de novembre del 1963, que va començar al CA Sant Celoni i que va participar en curses a nivell europeu i mundial.
En la introducció de la seva obra, Serrán escrivia que “si la marxa atlètica ha estat durant molt de temps un dels signes d’identitat de Terrassa, recollir tota la història d’aquesta especialitat atlètica es feia imprescindible”. Va bé per confirmar el caràcter esportiu d’aquesta ciutat i que hi ha hagut competicions que han transcendit en la història.
Es veu clarament, a l’asfalt, la paraula “sortida” i, per tant, no hi ha d’haver cap mena de dubte que es tractava de la línia de sortida dels participants. Tot i que, a vegades, hi ha qui nega les evidències.
Les dues instantànies
No ha variat gaire, per no dir gens, el panorama que es pot observar a les dues instantànies. Només alguns detalls lògics, pel pas del temps. Ara no surt cap cursa de marxa atlètica, però encara hi ha un viu record dels amants d’aquestes competicions, que van gaudir durant un temps de tot el que oferien.