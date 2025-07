Espais per omplir

Disposar d’una part de l’habitatge a l’exterior és un punt molt favorable i, quan és temps d’estiu, són una via d’escapament per passar estones a l’aire lliure i gaudint de la fresca quan van passant les hores. És important, per a aquests moments, poder tenir a l’abast una sèrie d’articles que es poden catalogar com a accessoris, però que aporten comoditat i faciliten les estades a fora.

D’entrada, un dels punts que s’ha de sospesar és el dels materials, ja que és imprescindible que siguin resistents a les possibles condicions climàtiques adverses. S’ha de preveure en especial que, encara que a la major part de les jornades, la calor i el sol predominaran, també són possibles els dies de pluja, amb vents que poden fer malbé els objectes que estiguin a l’exterior. Però no és patrimoni de pluja i vent, les altes temperatures també poden fer malbé i acabar perjudicant els materials amb què s’han elaborat els articles.

En aquest camp, és important remarcar que el plàstic és el que es veu menys afectat per l’aigua i altres elements. La fusta, l’acer, l’alumini, la tela o el ratà també són altres dels habituals en la majoria de les peces que estan

destinades a jardins, balcons o terrasses i, en alguns casos a les piscines.

En qualsevol cas, la millor opció és disposar d’algun lloc per guardar els articles si plou o de cara a la nit. Sempre estaran més ben guardats i d’aquesta manera és possible que la seva duració s’allargui.

Taules i cadires

Alguns dels articles que es poden fer més necessaris per a l’exterior són les taules i les cadires o altres per seure. Hi ha una bona col·lecció de tot, també amb materials diversos. I, com és obvi, de tot l’escalat de preus possibles, des dels més econòmics als més costosos que, a la vegada, acostumen a ser els de més qualitat, tot i que sempre es poden trobar gangues.

També poden tenir la seva importància els elements que aporten llum, per a quan es vol allargar l’estada a la part exterior de l’habitatge. N’hi ha moltes i que funcionen de maneres diferents. Algunes van amb l’electricitat, però altres estan dissenyades per posar espelmes i gaudir d’una llum encara més natural. Dependrà dels gustos de cadascú.