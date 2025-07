Els veïns de Can Palet reclamen un pla de barris: "fa 15 anys que esperem"

Els veïns de Can Palet han expressat el seu malestar per la decisió de l’Ajuntament de presentar Can Parellada com a candidat al nou Pla de Barris 2025-2029 de la Generalitat, “sense que s’hagin estudiat altres projectes”, afirmen.

Segons relaten, en una trobada amb la regidora del districte 3, Montserrat Alba, i tècnics municipals, l’11 de juliol, van exposar la seva proposta, però van rebre la confirmació que el consistori havia optat per un altre barri.

El president de l’associació veïnal, Manuel Ávila, acompanyat del secretari Miguel Hidalgo i del tresorer Juan Andrés Fernández, explica que Can Palet “ja havia estat seleccionat l’any 2010 dins el Pla de Barris i hi havia molta il·lusió pel que suposaria, però l’arribada d’un nou govern a la Generalitat va aturar-ne l’execució”.

Ara, amb la recuperació del programa pel govern d’Illa, lamenten quedar-ne novament fora: “Després de 15 anys sense millores, totes les mancances s’han agreujat i la situació s’ha tornat crítica”. Els veïns denuncien que el seu projecte “no ha estat ni valorat ni tingut en compte” i critiquen que la decisió “sembla presa abans de considerar les propostes dels diferents barris”.

L’entitat defensa que Can Palet compleix plenament els criteris del pla, amb problemàtiques com la baixa renda mitjana, la degradació urbanística, la contaminació pel trànsit diari, la manca d’espais verds, la segregació escolar i la falta d’equipaments comunitaris. “Ja els complíem fa quinze anys, i avui encara més. Però ens han oblidat”, afirma Ávila.

Malgrat confiar que hi pugui haver noves convocatòries, els veïns no en són gaire optimistes. “La nostra experiència ens diu que no ens podem fer il·lusions”, apunta Ávila. “Ens preocupa molt que se’ns digui que no complim els requisits quan, en realitat, ni tan sols s’ha estudiat el projecte”.

Per a Àvila: “entre els criteris de la Generalitat hi ha un punt que demana assegurar una participació equitativa, i això no s’ha fet”.