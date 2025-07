L’Ajuntament de Terrassa obre aquest dilluns, 21 de juliol, un procés participatiu a través d’una enquesta pública per recollir les opinions de la ciutadania sobre l’ocupació de la Via Pública amb nous elements de serveis comercials, com quioscos o food trucks, destinats a la dinamització dels barris. La consulta es canalitzarà a través de la plataforma digital de participació ciutadana Participa a Terrassa i durarà fins al 15 de setembre. L’objectiu és donar veu a la ciutadania per manifestar els seus interessos com a usuària de la via pública i en el marc de la dinamització dels seus barris, i acostar-la a la presa de decisions.

Actualment, a Terrassa s’ha detectat que les ocupacions de via la pública autoritzades mitjançant llicència són bàsicament establiments de xurreries, quioscos, parades d’artesania i parades de flors, tot i que també hi ha demanda d’altres tipologies de negocis i un augment notable de les sol·licituds presentades en els darrers mesos.

Per aquest motiu, s’ha licitat un estudi extern sobre les possibilitats del municipi en relació a la tipologia i l’atorgament de llicències d’ocupació de l’espai públic dintre del municipi i les necessitats comercials dels barris, per tal de trobar solucions de dinamització. Aquest estudi recollirà els resultats de l’enquesta.

La regidora de Via Pública, Ruth Hibernón, posa en valor la participació ciutadana i la seva implicació en aquest àmbit: "És important conèixer les opinions de la ciutadania i acostar-la a la presa de decisions. Conèixer de primera mà els seus interessos en un tema que els afecta directament com a usuaris de l’espai públic i veïns dels seus barris. Entre tots, és més fàcil encertar i treballar per dinamitzar els nostres carrers".

La ciutadania podrà manifestar a l’enquesta quines són les seves preferències responent sis preguntes recollides en el formulari:

1. Informació general del participant

2. Creieu que hi ha prou varietat d'activitats comercials al vostre barri?

3. Quin tipus d'establiments comercials creu que calen al seu barri?

4. Quins establiments considereu que serien adequats per instal·lar-se a la via pública al vostre barri?

5. Esteu a favor que aquestes activitats puguin incloure una terrassa o espai de degustació?

6. Quines condicions considereu importants per autoritzar aquestes activitats?

L’anàlisi dels resultats permetrà fer una millor diagnosi a l’hora de valorar les millors accions que es podran impulsar per a la dinamització dels barris, amb la implantació d’aquests elements comercials i de serveis, així com les seves possibles ubicacions, el que es traduirà en futures licitacions per ocupar l’espai públic dels barris.

En aquest procés participatiu hi podrà participar qualsevol persona empadronada a Terrassa i major d’edat. Només s’haurà de registrar a través de la plataforma Participa Terrassa, a l’enllaç participa.terrassa.cat/processes.