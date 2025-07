La proposta d’accessos a la ronda Nord es veu amb bons ulls des del Govern

El Govern català veu amb bons ulls la proposta de Terrassa de demanar més accessos a la ciutat en el traçat de la ronda Nord. “Terrassa planteja més connexions i ens sembla raonable”, ha afirmat aquest dilluns el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al territori, tot subratllant que el diàleg amb els municipis serà “bàsic” per definir el projecte. “No serà una autovia de llarg recorregut, sinó que ha de combinar aquest recorregut amb l’accessibilitat al territori”, ha afegit.

Nadal ha avançat que, passat l’estiu, es nomenarà un responsable per al projecte de la B-40 i s’iniciaran els estudis previs a partir dels documents entregats pels ajuntaments de Terrassa i Sabadell, amb l’objectiu d’encarregar un estudi de traçat informatiu “el més aviat possible”. El secretari ha insistit que el Govern treballarà de manera conjunta amb els dos consistoris i ha admès que algunes de les propostes municipals “potser no són exactament les que vol el Govern”, però que caldrà arribar a consensos.

La Generalitat redactarà el projecte de la B-40 en el marc del conveni de gestió signat amb el Ministeri de Transports l’octubre passat. Un dels accessos que intensificaria el paper de ronda que té la B-40 és la proposta de l’enllaç de Terrassa Oest. La via, de titularitat estatal, es finançarà amb 200 milions d'euros i facilitarà la connexió amb la C-58 i la B-124, que arriba a Castellar del Vallès.

Nadal ha afegit que un dels objectius del mandat és també prioritzar l’estudi de la línia orbital ferroviària.

Millora a la carretera de Martorell

El secretari de Mobilitat i Infraestructures ha visitat aquest dilluns la recta final de les obres de pacificació de la carretera de Martorell (C-243c), que han inclòs la construcció de dues noves rotondes per canalitzar el trànsit entre Terrassa i Ullastrell, i una altra a Can Santeugini, a Castellbisbal, així com la creació d’itineraris per a vianants i la pavimentació de cunetes. La inversió ha estat de prop de 3,8 milions. Els alcaldes de Terrassa, Rubí, Ullastrell i Castellbisbal l'han acompanyat, destacant la millora que suposa per als veïns.

Per a Nadal, “és una obra senzilla però important. El que hem fet és pacificar un itinerari que, amb la construcció de la B-40 entre Abrera i Terrassa, ja va perdre 8.200 vehicles diaris. Vull destacar que una obra d’aquest tipus s’ha realitzat amb diàleg amb l’ajuntament i els veïns, i en un temps molt destacable, d’un any”.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat “la satisfacció perquè l’obra ja està pràcticament acabada”, i sobretot ha destacat el treball conjunt entre les administracions i els veïns, que “demanaven millorar la seguretat i especialment els accessos als barris de la zona”. En el mateix sentit, l’alcaldessa de Rubí, Anna María Martínez, ha remarcat “la sensibilitat” de la Generalitat per escoltar les peticions d’urbanitzacions com Can Solà i Castellnou, “que han patit durant molt de temps la manca de seguretat a l’hora de circular i que ara també disposen d’un espai més digne”.

Així mateix, l’alcalde d’Ullastrell, Jaume Puig, ha afirmat que “aquest és un model de treball que cal repetir”, i ha recordat que “fa uns mesos, en aquest tram, hi va haver un accident amb tres morts, per la qual cosa aquestes obres han de servir per evitar que es torni a repetir”.

Més seguretat a Can Palet de Vista Alegre

A la visita a la recta final de les obres per millorar la seguretat viària a la carretera de Martorell entre Terrassa i Castellbisbal, hi han assistit veïns que feia nou anys que reclamaven actuacions. Un d’ells, Daniel Utges, de Can Palet de Vista Alegre, ha afirmat: “És una meravella, després de tant de temps. Hem tingut unes 60 reunions, hem viscut retallades, el 155, la pandèmia… Era un tema de seguretat, i ara sabem que la carretera serà molt més segura. En nou anys hi ha hagut quatre morts”. Álvaro Pérez, de la junta veïnal, ha afegit: “Estem contents, creiem que és una millora en seguretat i comoditat”. L’obra, a la zona propera a Terrassa, inclou noves rotondes, millora de dos camins, l’enjardinament, drenatge, barreres de seguretat i parades de bus.