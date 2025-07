Aquest dilluns, 21 de juliol, ha estat la primera jornada amb el pàrquing 1 de l'Hospital Universitari de Terrassa totalment tancat, a causa de la tercera fase de les obres d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 2,2 MWp. Una situació que s'allargarà fins al 31 d'agost. El Consorci Sanitari de Terrassa ja en va informar la setmana passada, i just el primer dia amb aquesta condició, el sindicat UGT de l'Hospital, denúncia un "caos" d'aparcament.

El sindicat apunta a llargues cues per a accedir a les zones d'aparcament sense opció a arribar-hi, així com també alerten que hi ha treballadors que no han pogut arribar al seu lloc de feina, i usuaris que no han pogut accedir al recinte mèdic. Denuncien que van instar a l'elaboració d'un pla alternatiu per a facilitar l'aparcament abans del tancament del pàrquing per les obres, però que malgrat tot, no va arribar aquest pla.

Per això, UGT reclama que no hi hagi represàlies pels treballadors que hagin pogut arribar tard o que hagin aparcat malament, i sol·liciten que la seva jornqada laboral es vegi alterada per aquestes circumstàncies.