Terrassa presenta un quadern de comunicació pioner per a facilitar la interacció amb la Policia Municipal

Aquest dilluns, 21 de juliol, s’ha presentat a l’Ajuntament de Terrassa una iniciativa pionera a Catalunya: un quadern de comunicació amb pictogrames destinat a facilitar la interacció entre la Policia Municipal i persones amb dificultats comunicatives. L’eina ha estat desenvolupada per l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, conjuntament amb la Policia Municipal i diverses entitats del territori com l’Heura, l’escola Santa Joaquima de Vedruna, l’Associació Daus, Prodis i LaFACT.

Aquest llibret de comunicació pretén donar resposta a una gran diversitat de situacions en què la comunicació verbal pot resultar difícil o ineficaç, ja sigui per motius com l’autisme, la discapacitat intel·lectual o sensorial, el desconeixement de l’idioma, l’edat avançada, o qualsevol altra circumstància que impliqui una barrera comunicativa. Per aconseguir-ho, s’hi han inclòs pictogrames del reconegut sistema ARASAAC (Aragonès Centre de Comunicació Augmentativa i Alternativa), vocabulari bàsic relacional amb l’àmbit policial, i seqüències d’actuació habituals que es poden donar en una intervenció policial.

Anna Sanglas, Meritxell Lluís, Xavier Cardona i Antonio Lidueña amb el nou llibret

Nebridi Aróztegui

Durant la presentació, la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha destacat el compromís de l’Ajuntament amb la igualtat d’oportunitats: “És un compromís i una prioritat d'aquest equip de govern garantir l'accessibilitat universal. Aquest comunicador és una eina pionera, basada en pictogrames i lectura fàcil, per facilitar la interacció amb la nostra policia municipal de manera clara i segura”. Lluís també ha anunciat la voluntat de compartir aquesta iniciativa amb altres municipis i cossos policials com els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional.

Anna Sanglas, pedagoga i logopeda de LaFact, ha valorat molt positivament el treball conjunt fet: “Cal valorar que la comissió ha treballat de manera conjunta amb la policia, adaptant els continguts i pictogrames perquè siguin fàcils d'utilitzar per a tothom. Aquesta iniciativa pot esdevenir un model per a altres serveis i ciutats”.

Per part de la Policia Municipal, l’agent Antonio Lidueña, de la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat (URMEC), ha subratllat la importància del projecte: “Som la primera policia de Catalunya que compta amb aquesta eina. Ens permet guanyar temps i oferir un millor servei. Però el més important és el missatge de fons: la seguretat i la protecció són drets de tothom, sense exclusions ni barreres”.

Finalment, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha remarcat l’aposta per una policia més inclusiva i propera: “Aquest comunicador ens permet atendre millor a persones amb capacitats diverses, però també persones nouvingudes o amb dificultats auditives o de llenguatge. Estarà disponible a totes les patrulles, motocicletes i dispositius mòbils dels agents, perquè es pugui fer servir en qualsevol moment”.