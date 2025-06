L'avaria d'un autobús provoca un embús a la Rambla

Prop de les 10.30 hores, un autobús de la línia 9-Avingudes ha quedat aturat en mig de la rambla d'Ègara a l'altura del carrer de Pau Clarís. L'avaria del vehicle ha provocat un llarg embús de més de cinc autobusos més. La gran majoria dels passatgers han decidit baixar dels vehicles per la incertesa de la represa del servei. Uns minuts més tard, al voltant de les 10.45 hores, els vehicles afectats han estat redirigits cap al carrer Galileu, per on continuaran amb el seu servei fins a la retirada de l'autobús aturat.