Instal·len el tendal contra la calor a la plaça de la Torre del Palau

Els operaris de l'Ajuntament han instal·lat aquest dijous el tendal contra la calor a la plaça de la Torre del Palau, un dels espais on aquest estiu es preveu reforçar la protecció solar per garantir el confort de la ciutadania. Enguany Terrassa posarà a prova nous models de tendals per oferir ombra en places amb jocs infantils i altres zones molt freqüentades.

A la plaça de la Torre del Palau, aquest sistema ja es va fer servir l’any passat. Enguany s’han renovat les teles, que són ignífugues.

També s’ha col·locat un tendal a la zona de petanca del parc de Sant Jordi, i pròximament se n’instal·laran a la plaça de l’Apotecari, la plaça de la Cooperativa i altres punts de la ciutat. En canvi, no es tornarà a instal·lar una coberta al carrer de Sant Pere, ja que el sistema amb ganxos a les façanes no va funcionar correctament.