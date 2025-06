Torna la sínia gegant a Terrassa

La gran, per no dir gegant, atracció de la Festa Major de Terrassa, com les darreres edicions, serà la Gran Noria Redolat, ubicada al parc dels Catalans. Ja han començat les tasques d'instal·lació, permetent la vista completa de l'esquelet de l'estructura. L'organització confirma que l'atracció quedarà enllestida per al seu ús per aquest divendres, 20 de juny, i perdurarà a la ciutat fins al dimarts, 8 de juliol, tancant la Festa Major.

La sínia es compon de 20 góndoles, a les quals hi caben 4 persones. En total, fins a 80 usuaris poden gaudir simultàniament d'una atracció que arriba fins als 32 metres d'alçada en el punt més alt de l'estructura, suposant així la sínia més alta de tot Catalunya. Cada viatge dona accés a una rotació de quatre voltes, amb un temps aproximat de set minuts a l'atracció, per a poder gaudir tranquil·lament de les vistes des del cel terrassenc. La sínia compta també amb accessoris i dispositius per garantir l'entrada a les góndoles a persones amb capacitat reduïda.