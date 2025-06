Terrassa entra en nivell 2 del pla Alfa de risc d'incendi forestal

Els Agents Rurals de Catalunya han situat Terrassa en el nivell 2 (alt) del pla Alfa de risc d'incendi forestal per aquest dijous, a causa de les temperatures elevades i un ambient sec que incrementen el perill de foc. Es demana extremar les precaucions, especialment a les zones naturals i amb l'ús de petards.

El nivell 2 del Pla Alfa indica un risc alt d’incendi forestal. Això vol dir que les condicions meteorològiques (alta temperatura, baixa humitat i vent) són especialment favorables per a la propagació del foc. En aquest nivell, els Agents Rurals poden limitar activitats com cremes controlades, ús de maquinària al bosc o actes a l’aire lliure, per reduir el perill. També s’intensifiquen les tasques de vigilància i control en zones forestals. Davant qualsevol foc o sospita d'incendi, cal avisar immediatament al 112.