Una baixada ràpida i sense incidents

La convocatòria central del primer cap de setmana de les festes de Sant Sebastià, el passat dissabte a la nit, amb la trobada per a la Baixada del Pi, va anar com cada any: en un ambient plenament festiu, moltíssima gent, i sense incidents. I amb la particularitat que tot i fer fred (l’estació meteorològica del Casal de Cultura va marcar una mínima de 9º), aquest no era especialment viu.

El lloc de trobada va ser el de cada any, el bosc de la Pedrera de l’Angelet, al final de carrer Gaietà Vallès. A partir de les 19.30 hores es va iniciar el sopar al voltant dels focs encesos que ja s’havien preparat amb la col·laboració d’ADF Matadepera, ADF de Terrassa, i Bombers Voluntaris de Matadepera.

A les 22 hores, tres petards van avisar del l’inici de la baixada. Seguint les instruccions de l’Èric Riba, i aquest any amb la novetat d’uns indicadors lluminosos per senyalitzar les falques quan aquestes estaven a punt per recolzar-hi el pi a les parades que es van fer, la comitiva va baixar pel recorregut habitual: carrers de Gaietà Vallès, Sant Miquel, Jaume Español, i plaça de Sant Jordi, on van arribar a les 23.15 i van fer l’habitual volta a la plaça.

Allí ja els esperava la Banda de Matadepera, i quan van tornar a arrencar, van seguir per Sant Llorenç, Sant Joan (on van demanar que les dones agafessin el relleu de carregar el pi), carretera de Terrassa, Sant Isidre i plaça de Cal Baldiró. Just abans, en arribar a la Plaça de la Germandat, van haver de taller una branca del pi que no deixava fer el gir correctament.

L’arribada a Cal Baldiró va tenir lloc a les 0.30 hores, amb la Banda de Matadepera i els Grallers de Matadepera interpretant la “Cançó del pi”, l’himne musical creat pel mestre Sergi Cuenca. La festa es va allargar fins a la matinada amb la música de DJ Madude.