Ballart reclama a l'Estat que resolgui la injustícia "flagrant" amb el finançament a Terrassa

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha denunciat la injustícia "flagrant" del finançament estatal per a la ciutat durant la roda de premsa del balanç del mig mandat. Segons Ballart, Terrassa rep 67,8 milions d'euros anuals de l'estat, cosa que equival a 302,70 euros per habitant, mentre que ciutats similars com Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell reben quantitats superiors.

"Badalona rep 84,6 milions, que són 17 milions més que Terrassa, i Sabadell en rep 69,6 milions, dos milions més", ha posat sobre la taula la primera autoritat municipal. "Ara imaginem què podríem fer amb tot això; si tenim en compte les xifres per habitants, ens trobem que l'Hospitalet rep 379,28 euros per habitant, Badalona 378,79 euros per habitant i Sabadell 322,90 euros per habitant", ha afegit Ballart.

Jordi Ballart ha destacat que Terrassa és la tercera ciutat catalana en població, però només rep la cinquena part de les aportacions estatals en comparació amb altres ciutats.

L'alcalde atribueix aquesta injustícia a la manca d'actualització de les xifres de població per part de l'estat. "Fa molts anys que ho estem arrossegant, els ajuntaments són les administracions pitjor finançades, les més ofegades per normes injustes, ineficients que no s'apliquen a l'estat ni a les comunitats autònomes, però a sobre alguns municipis com el nostre patim una sèrie de desigualtats que ens perjudiquen greument", ha declarat l'alcalde.

Per això, el govern municipal ha decidit adreçar-se políticament a la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per reclamar una solució a aquesta injustícia. Ho farà mitjançant carta, demanant-li una reunió després de diversos acostaments a l'àmbit de subsecretaris i secretaris d'Estat, "durant els quals no hem vist una resposta adequada", ha subratllat l'alcalde.

Per a Ballart, "entenem que és la vicepresidenta del Govern de l'Estat i que potser no es reuneix amb un alcalde, però sí que intentarem tenir un accés més directe per la via política amb el Ministeri d'Hisenda, perquè és una injustícia de fa molts anys".

Sigui com sigui, Ballart ha afirmat que no deixaran de banda la seva reivindicació i que necessiten tota l'energia possible "per impulsar els 21 projectes que han de transformar la ciutat aquest mandat".

Entre aquests projectes s'inclouen 12 àrees de desenvolupament i transformació urbana, com el Vapor Cortès, Sector AEG, Àmbit Segle XX, Porta Sud, Vapor Albinyana, Palau Nord, Can Colomé, Vapor Ros, la renaturalització de les rieres, el Parc de la República, el Portal de Sant Roc i el Pla de Barris a Can Plaris. També es contemplen 6 projectes de grans infraestructures exteriors que es reclamen a la Generalitat, com ara l'eliminació del peatge de les Fonts, noves estacions de FGC i Renfe o el túnel d'Horta, i 3 zones econòmiques estratègiques, amb el ReactivaPAE que portarà 2,2 milions als polígons. Per a l'alcalde, l'objectiu és convertir Terrassa "en una ciutat més pròspera, verda i justa".

"El nostre govern aposta per la cooperació i per la lleialtat institucional, crec que ho hem demostrat, tant amb el govern espanyol com amb el català; però, com he dit, el nostre compromís és amb Terrassa i només amb Terrassa, al marge de les dinàmiques de partit. Si patim un greuge o una desigualtat, com és aquest cas, no pararem fins a aconseguir que es rectifiqui", ha conclòs l'alcalde.

Pel que fa les xifres del mig mandat, l’alcalde ha explicat que s'ha posat fil a l'agulla al 92,80% dels compromisos del mandat. L’estat d’execució global és del 36,34%.