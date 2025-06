S'encareix la T-25 a causa de la reducció de l’aportació estatal

La targeta T-25 passarà a costar 10,85 euros a causa de la finalització de la subvenció estatal del 50% prevista fins al 30 de juny de 2025. A partir d’aquesta data, el Govern de l’Estat redueix la seva contribució un 10%, mentre que l’Ajuntament de Terrassa manté la seva aposta pel foment del transport públic, conservant una bonificació estable del 20%. Segons ha manifestat el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, "seguirem fent aquest esforç perquè creiem que és una bona manera de fomentar el transport públic i així ens ho demostren les dades. Segons les dades totals del 2024, TMESA ha registrat un increment de 1.267.563 usuaris respecte 2023; hem superat el rècord de viatgers i viatgeres un any més i la mitjana de persones usuàries en dies feiners ha superat els 60.000 viatgers per dia".

Pel que fa a la vigència dels títols, s’estableixen dues franges: les targetes adquirides durant el 2024 seran vàlides fins al 30 d’agost de 2025, mentre que les comprades a partir de gener de 2025 tindran validesa fins al 28 de febrer de 2026.

Continuïtat de les bonificacions

El gener de 2025 es va signar el decret d’alcaldia que regula les tarifes del bus i la sol·licitud de subvenció per a la targeta T-25. Aquest decret es va tramitar en resposta al nou decret estatal òmnibus, que estableix les condicions de finançament de les bonificacions al transport públic, concretament una aportació estatal del 30% i una municipal del 20% per a títols com la T-25 fins al 30 de juny.

Actualment, no està prevista cap ampliació addicional de les subvencions estatals més enllà de les ja confirmades. En aquest context, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la mobilitat sostenible i la promoció del transport públic com a eina clau per millorar l’accessibilitat i reduir l’ús del vehicle privat.