L'AEiG Torrent de les Bruixes no participarà aquest diumenge al tradicional Ball de Plaça de Festa Major. L'absència de les joves de l'agrupament escolta, que cada any porten els Nans i Capgrossos, no és casual: és una decisió ferma i política davant la presència dels tres regidors de Vox en aquest acte emblemàtic, així com una denúncia a l'actitud de l'Ajuntament, a qui demana "una declaració pública i clara de rebuig a la presència de l'extrema dreta als espais de cultura popular de la ciutat".

Des del 2023, quan Vox va accedir al consistori, el cau ha mantingut una posició clara i contundent: "amb el feixisme no s'hi balla". En un comunicat, recorden que els dos darrers anys "ens hem negat a ballar amb els tres regidors d’aquest partit polític, ja que considerem que fer-ho és hipòcrita i legitima un partit que és obertament racista, masclista, LGTB-fòbic i contrari a la cultura catalana. Ho vam fer el 2023 i vam repetir-ho el 2024".

Enguany, però, la situació ha canviat. Les joves de l'AEiG Torrent de les Bruixes denuncien que el consistori "ha anat un pas més enllà", explicant que "ens ha deixat fora de les converses i ens ha obligat a ballar sota el risc de perdre el dret de portar Nans i Capgrossos els pròxims anys". Per això, indiquen que "hem decidit que aquest any, i fins que l'Ajuntament no adopti un compromís antifeixista clar contra Vox, les joves no participaran en el Ball de Plaça", afegint que "seran uns altres voluntaris qui sortiran a ballar". Tot i això, han anunciat una acció simbòlica de rebuig a la mateixa plaça.

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns a la tarda al raval de Montserrat, les joves de l'agrupament escolta han remarcat que "no hem de cedir espais de cultura popular a l'extrema dreta" i han fet una crida a l'Ajuntament: "Estem obertes al diàleg, però és urgent que es replantegin la seva postura".

Entre les demandes del cau hi ha una declaració pública de l'Ajuntament contra l'extrema dreta en els espais de cultura popular, la revisió dels protocols de Festa Major de cara al 2026 i el reconeixement de l'AEiG Torrent de les Bruixes com a agent cultural amb veu en la presa de decisions. També reclamen "llibertat de posicionament" i la creació d'espais de denúncia dins la Festa Major.

Roda de premsa d`aquest dilluns a la tarda, al raval de Montserrat

ALBERTO TALLÓN

Després d'escoltar el posicionament de l'entitat, representants de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme a Terrassa han expressat el seu suport a les demandes del jovent: "Companyes del cau, no esteu soles. L'Ajuntament ens vol callades. Però quan la cultura és viva, és una eina poderosa contra ells". La roda de premsa s'ha tancat amb crits col·lectius de "No s'hi balla amb el feixisme".