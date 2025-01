Aquest diumenge 26 de gener a les 14 hores, se celebrarà una calçotada a la plaça Cal Baldiró per posar punt i final a les festes de Sant Sebastià. Fins a 7.000 calçots es faran a foc viu a la plaça i donaran àpat per a tothom qui compri tiquet. També hi haurà botifarres. Durant el migdia, hi haurà també servei de bar a la parada que organitza la Germandat de Sant Sebastià. Després d’acabar la calçotada, s’oferirà un exquisit cremat a càrrec d’en Quim Dinarès. I com a cloenda de les festes, el Sorteig de Sant Sebastià. Enguany, la butlleta guanyadora s’emportarà un viatge a Nova York per a dues persones.

Una calçotada per acabar les festes