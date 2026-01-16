El cinquè any consecutiu de creixement de Nissan

La firma Nissan ha tancat l’any 2025 amb 38.254 unitats, amb un creixement superior al 10% i superant les previsions que la marca contemplava a principis d’any. Amb aquest resultat, Nissan assoleix el cinquè any consecutiu de creixement al mercat espanyol. En aquest assoliment ha tingut un paper fonamental la xarxa de concessionaris Nissan a Espanya, les vendes de la qual han crescut un 14%, representant el 87% del total de les vendes de Nissan al país.
Christian Costaganna, CEO de Nissan Motor Espanya va manifestar que "l’any 2025 ha estat molt positiu. Hem assolit el cinquè any consecutiu de creixement en un mercat tan competitiu com l’espanyol, influït, entre altres factors, per l’arribada de moltes marques noves. Hem superat els objectius que ens vam marcar a principis d’any, assolint un total de 38.254 unitats, més d’un 3% per sobre de la previsió inicial”.
El bon resultat de Nissan al mercat espanyol el 2025, a més de la clara influència positiva del comportament comercial de la xarxa de concessionaris, ha estat sostingut per l’excel·lent comportament dels seus crossovers electrificats. Per al CEO de Nissan Motor Espanya, les claus d’aquests resultats es fonamenten en tres pilars, claus d’aquest excel·lent resultat. "Primer, l’eficiència de la nostra xarxa de concessionaris, amb un creixement de vendes dos punts per sobre de la mitjana del mercat espanyol, registrant un augment del 14%", va apuntar.
Segon, "l’increment del segment electrificat (incloent-hi els híbrids), que ja representa a Espanya un 62%, i on les vendes de Nissan han assolit aquest any el 81% en la gamma de turismes; és a dir, 8 de cada 10 turismes que Nissan ven a Espanya ja són electrificats", va afegir.
El més venut
I, tercer, "l’excel·lent comportament del Nissan Qashqai, que es reafirma com el crossover híbrid més venut del mercat i el número u en el segment del rènting", va finalitzar. En definitiva, per a Costaganna, 2025 ha estat "un any de creixement per a Nissan al mercat espanyol gràcies a la xarxa de concessionaris, l’electrificació i la tecnologia dels productes Nissan”.
El Nissan Qashqai ha finalitzat l’any com a número u en diverses categories, sent el crossover híbrid més venut del mercat espanyol i registrant el seu millor resultat des de l’any 2020, amb un total de 19.556 unitats. A més, ha estat el crossover més venut en el segment del rènting i ha experimentat un creixement del 26% de la tecnologia híbrida de Nissan, e-POWER.
Però no només el Qashqai ha tingut un bon comportament al mercat. El Nissan Juke ha registrat el millor volum de vendes des de l’any 2018, amb un total de 10.096 unitats i un creixement del 7,6%. El Nissan X-Trail ha obtingut el seu millor resultat des del període prepandèmic, amb 4.454 unitats i un excel·lent creixement del 22,4%, deu punts per sobre de la mitjana del mercat espanyol. Finalment, el crossover elèctric de la gamma Nissan, l’Ariya, ha registrat el millor resultat de la seva història al mercat espanyol, amb 452 unitats i un creixement del 90,7%.
Les vendes de vehicles electrificats de Nissan a Espanya ja se situen en el 81%, una quota que previsiblement augmentarà durant l’any 2026 amb l’arribada al mercat espanyol del nou Micra elèctric i del nou LEAF. Aquest 2026, com ho fa des de fa més d’una dècada i mitja, Nissan continuarà apostant fermament per l’electrificació.