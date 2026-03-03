De Terrassa a París, i de París al Zara: Cortado i una col·lecció molt cafetera

El cas de l’Helena Martín és l’exemple perfecte de les voltes inesperades que pot fer la vida. El que va començar com el somni d’una terrassenca instal·lada a París d’oferir cafè i l’esmorzar mediterrani que trobava a faltar, avui s’ha convertit en una marca amb projecció internacional. Cortado, la cafeteria de moda del barri parisenc de Le Marais, ha fet un nou pas endavant amb una col·laboració amb la popular botiga Zara.
Martín va arribar a París fa tretze anys, amb el seu marit i el seu cunyat, ambdós francoespanyols. “Trobàvem que a París no hi havia llocs on es proposés una oferta d’esmorzar salat com la d’allà”, explica. D’aquesta absència neix Cafe Cortado, obert el juny del 2024: Cafè de qualitat i esmorzars amb pa amb tomàquet, pernil i formatge, una proposta que connecta directament amb la cultura gastronòmica catalana i espanyola. “El que podem menjar a casa”, resumeix Martín.
Un any després, el projecte creix amb Cantina Cortado, el restaurant situat just davant del cafè, amb una carta de tapes per compartir. “És veritat que la gent ens diu que costa trobar una bona truita de patates aquí”, diu. “Per això, hi ha qui diu que el carrer del Cafè i de la Cantina és el 'Little Spain' de París”.
Les xarxes, clau per a fer comunitat
L’èxit es va fer palès aviat, especialment a les xarxes. “Vam caure ràpidament cap a la Generació Z”, explica Martín. En només un any i mig, el compte d’Instagram de Cortado ha superat els 53.000 seguidors. Tal és el fenomen que fins i tot la cantant Rosalía hi va treure el nas una tarda, captivada pel seu estil i el fanatisme cap a la cantant.
“No és només un cafè, és una comunitat”, destaca. “Quan va venir Rosalía, la gent estava supercontenta per nosaltres. Ara amb Zara ha passat el mateix. Ens recolzen molt”. Aquesta col·laboració amb Zara neix, precisament, d’aquesta visibilitat. “Van ser ells qui ens van contactar per la col·laboració”, recorda Martín. A la primera reunió, el missatge va ser clar: “Ens van dir que havia tingut molt pes tot el que havien vist a la premsa amb Rosalía i el nostre univers d’imatge de marca. Els va agradar molt”.
Cortado ja venia samarretes pròpies al local, però aquesta vegada el salt és d’una altra magnitud. “La col·laboració està present en més de 50 països del món i també a la web”, detalla.
En xifres, l’impacte demostra la seva magnitud: “Són més de 15.000 peces per referència, amb 11 referències diferents”. Entre els models hi ha una dessuadora color xocolata, una samarreta rosa de màniga llarga amb el logotip de Cortado i una samarreta de màniga curta amb imatges del cafè.
I això no s’atura aquí. Martín ja confirma el pròxim pas de Cortado: “Aquest estiu obrirem un altre cafè a París, en un barri diferent”. A més, el projecte mira cap a fora. “Estem mirant la internacional, tot i que encara no hi ha res tancat al 100%”. Amb ADN terrassenc, i des del cor de París, Helena Martín i el seu Cortado seran presents ara a mig món gràcies a l’explosió viral de la seva petita cafeteria a la capital francesa.