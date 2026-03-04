La Policia Municipal de Terrassa guanya accés directe a l’historial penal per combatre la multireincidència

La Policia Municipal de Terrassa ha fet un pas estratègic en la seva modernització operativa amb la incorporació d'una nova eina clau per a la seguretat ciutadana. Des de la setmana passada, la Divisió d'Investigació i d'Inspecció del cos local té accés directe al Sistema de Registres Administratius de Suport a l’Administració de Justícia, conegut com a SIRAJ. Aquesta base de dades, gestionada pel Ministeri de Justícia, permet als agents conèixer de manera immediata la situació penal de qualsevol persona investigada, incloent-hi mesures cautelars vigents, requisitòries judicials i penes imposades per òrgans d'arreu de l'Estat.
Aquesta connexió telemàtica suposa un canvi substancial en el dia a dia de les patrulles i dels investigadors. Fins ara, la verificació d'antecedents penals o de condemnes fermes no cancel·lades podia dependre de processos més burocràtics o de la col·laboració amb altres forces de seguretat.
Amb l'accés directe al SIRAJ, la Policia Municipal guanya autonomia i agilitat, podent acreditar davant dels jutges la condició de multireincident d'un detingut en el mateix moment de la instrucció de l'atestat. Aquesta precisió informativa és fonamental per a la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Terrassa, que ara disposarà de proves més sòlides i ràpides per valorar la gravetat dels fets i les possibles mesures a aplicar.
El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha valorat positivament la implementació d'aquesta mesura, destacant que representa un salt qualitatiu en la lluita contra la delinqüència. Segons Cardona, l'eina no només millora l'eficiència policial, sinó que també aporta una major seguretat jurídica als agents, que poden contrastar dades amb totes les garanties legals.
El regidor ha emmarcat aquesta novetat en una estratègia municipal més àmplia contra l'incivisme i la criminalitat, recordant que les dades més recents del Ministeri d'Interior ja mostren una tendència positiva per a la ciutat, amb una reducció dels fets delictius del 9,1% entre els anys 2024 i 2025.
L'objectiu final d'aquesta integració tecnològica és doble: d'una banda, accelerar els tràmits judicials i fer més efectiva la persecució dels delinqüents reincidents i, de l'altra, millorar la percepció de seguretat entre la ciutadania terrassenca. Amb la possibilitat de consultar informació en temps real, la Policia Municipal espera consolidar la davallada de la criminalitat i garantir una convivència més cohesionada als barris de la ciutat.