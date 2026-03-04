Tot el que has de saber sobre la preinscripció escolar per al curs 2026-2027

La preinscripció escolar per al segon cicle d'educació infantil i primària per al curs 2026-2027 ha començat aquest dimecres. Les famílies poden presentar les sol·licituds fins al 18 de març de manera telemàtica. Per a l'ESO, el període de preinscripció començarà aquest divendres i s'allargarà també fins al 18 de març. La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 15 d'abril, i des d'aquell dia i fins al 20 d'abril es podran presentar reclamacions. El 28 del mateix mes està programat el sorteig del número de desempat i l'endemà es publicarà la llista ordenada. Finalment, el 10 de juny es publicarà l'assignació final de places.
A Terrassa, l'oferta inicial per al curs vinent presentada pel Departament d'Educació és de 91 grups a I3 i 86 a 1r d'ESO. De manera desglosada, són 38 els grups que s'ofereixen a l'escola concertada a I3, i 53 a la pública, fet que suposa un grup més que la fotografia actual de la ciutat, que inclou els grups que es posen durant el curs per acollir la matrícula viva. A 1r d'ESO, la divisió és de 40 grups concertats i 46 grups d’oferta inicial a la pública, un menys que la fotografia actual -la ja coneguda reducció d'un grup a l'Institut Mont Perdut-.
La situació a I3
Segons la planificació de l’oferta educativa emesa pels Serveis Territorials, per al següent curs es preveu una baixada aproximadament de 100 infants a I3 a tota la ciutat. A la Zona 1 d’escolarització de Terrassa, s’observen 39 naixements menys i 77 vacants actualment, fet pel qual, inicialment Educació proposava la reducció d’un grup, però amb la negociació de l’Ajuntament, es va arribar a l’acord de mantenir l’oferta actual, i revisar els centres públics com els concertats, després de la matrícula.
Així, els Serveis Territorials van proposar fer un decrement de ràtio a I3 tant en aquesta zona, com a la Zona 2. A la Zona 3, es va observar una davallada de matrícula als centres públics i menys infants a escolaritzar, però tot i això, es va acordar sortir a ràtio 18 i recuperar la línia de l’Institut-Escola Feixes per a intentar mantenir la seva estructura. Pel que fa a la Zona 4, es va acordar sortir amb la mateixa oferta que el curs passat -tot i haver-hi força vacants- perquè hi ha un nombre d’infants a escolaritzar lleugerament superior. Sortir a ràtio 18 i els centres concertats amb els mateixos grups a ràtio 20.
La situació a 1r d’ESO
Pel que fa a l’educació secundària, es manté l’oferta respecte de la fotografia actual de la ciutat a les Zones 1, 2 i 4. A la Zona 3 hi ha la reducció del grup del Mont Perdut, a causa de la baixa fidelització i al menor alumnat de sisè que ha d’iniciar primer d’ESO el curs vinent. Una mesura que acaba acordada, malgrat que l’Ajuntament s’hi oposa.
A l’ESO, s’adequarà la ràtio de manera que hi hagi una distribució equilibrada d’alumnes als centres. Inicialment, amb la previsió planificada, els centres públics ordinaris i els privats concertats surten amb una oferta de ràtio inicial de 30. Els públics amb categoria de centres de màxima complexitat surten amb una ràtio inicial de 27 alumnes per grup.
La preinscripció es fa en línia, a través del web de tràmits de la Generalitat. A Terrassa, l’Oficina Municipal d’Escolarització està a disposició de totes les famílies que necessitin informació, tinguin dubtes o necessitin ajuda per a fer la preinscripció. L'OME també manté obert el canal de WhatsApp amb informació constant de la preinscripció i la matrícula.